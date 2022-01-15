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Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılıyor - Son Dakika

Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılıyor

15.01.2022 13:58

Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılıyor Fatih Belediyesi, Türk Edebiyatının büyük ismi, yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ı vefatının 60. yılında bir dizi etkinle anıyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılıyor

İSTANBUL - Fatih Belediyesi, Türk Edebiyatının büyük ismi, yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ı vefatının 60. yılında bir dizi etkinle anıyor. 15 ve 16 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte açık oturumlar, sergi, konser ve İstanbul gezisi yer alıyor.

Huzur, Beş Şehir, Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi Türk Edebiyatının klasikleşmiş eserlerine imza atan Tanpınar 24 Ocak 1962 yılında vefat etmişti. Özgün düşünce dünyasıyla, farklı duruşuyla, makale, roman, hikaye ve şiirleriyle edebiyat tarihinde kalıcı izler bırakan isimlerden olan Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Medrese Davutpaşa'da gerçekleşen ilk etkinlikte "Tanpınar ve Toplumsal Kimlik" ve "Tanpınar ve Şehir" başlıklı açık oturum, yazarın hayatından fotoğraflarının yer aldığı bir sergi yer aldı.

Etkinliklerin devamında Fatih Kültür ve Sanat Merkezinde Tanpınar'ın eserlerinde sıkça dile getirdiği Türk müziği eserlerinin yer alacağı bir konser gerçekleşecek. Yaprak Sayar'ın solist olarak yer alacağı konserde Beşir Ayvazoğlu da seslendirilecek eserlerin dünyasındaki yerini anlatacak. Etkinliğin ikinci gününde 16 Ocakta ise Doç. Dr. Turgay Anar rehberliğinde Tanpınar'ın eserlerinde çokça işlediği İstanbul'un değişik noktalarının ziyaret edildiği bir gezi gerçekleşecek.

Medrese Davutpaşa'da açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan: "Bazı yazarlar kendi yazdıklarıyla, vücuda getirdikleri eserlerle, şehirlere kendilerinden bir ruh, zenginlik katarlar. Ahmet Hamdi Tanpınar bu iki tanıma da dahil bir münevverdir. İstanbul'un maddi kültürüyle manevi dinamiklerini derin bir sezgiyle kavramış, zihninde yoğurmuş ve eserlerinde gönüller sultanı İstanbul'u adeta yeniden var etmiştir. Sadece İstanbul'u da değil; Ankara'yı, Erzurum'u, Konya'yı, Bursa'yı. Medeniyetimizin taç şehirlerini, başkentlerini derinlikli bir bakışla, daha da önemlisi içten bir sevgiyle anlatmıştır. Tanpınar'ın karış karış adımladığı sur içinde aynı içten duygularla gezinmek, hepimize çok şey kazandıracaktır" dedi.

"Yayınlar ve etkinlikler yapmaya son derece önem gösteriyoruz"

Başkan Ergün konuşmasının devamında: "Fatih'te, bizi geçmişle gelecek arasında biçimlendiren değerlerin layıkıyla farkına varmanın yolu, bize bu önemli hususları işaret eden Tanpınar gibi, kıymetli yazar ve münevverlerimizi yakından tanımaktan, eserlerini okumaktan geçiyor. Biz de Fatih Belediyesi olarak, İstanbul aşığı yazarlarımızı, entelektüellerimizi, ardında bir iz bırakmış sanatçı, yazar ve şairlerimizi, genç nesillere, tüm İstanbullulara tanıtmak için prestijli yayınlar ve etkinlikler yapmaya son derece önem gösteriyoruz. Bu vesileyle eserlerinde şehirle insan, insanla mekan, mekanla kültür arasındaki münasebeti verimli bir tartışmaya dönüştüren Ahmet Hamdi Tanpınar'ı vefatının 60. yıl dönümü münasebetiyle rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tanpınar'ı iyi okumak kültür ve edebiyatta yolumuz kısaltır"

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın öğrencilerinden Prof. Dr. Birol Emil: "Tanpınar'ı iyi okumak, üzerinde düşünerek okumak hem kültür ve edebiyat bakımından bizim yolumuzu kısaltır. Aynı zamanda Türk milletinin tarihinden gelen bütün kültür değerlerinin ne olduğunu anlar. Türkçe'nin Tanpınar gibi büyük sanatkarlar elinde ne kadar güzel ve mükemmel dil haline geldiğini görür, kültür bakımından bir takım basmakalıp bir takım fikirlerin dışında gerçek bir entelektüelin bir aydının ne olması lazım geldiğini öğretir" dedi.

"Eserlerini okumak bizi aydın yapacaktır"

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sanatın bir çok dalına hakim olduğunu söyleyen Emil: "Türkiye ve Avrupa'nın tüm güzel sanatları, musikiden mimariye, heykeltıraşlığa, resme kadar Tanpınar biliyordu. Sadece Tanpınar'ın eserlerini okumak hem bizi aydın yapacaktır. Aynı zamanda Avrupa'yı fikir, sanat ve edebiyat bakımından tanımanın dışında Türk milletinin hakiki değerlerinin ne olduğuna götürecektir. Tanpınar, son çağın ya da 200 yıla yaklaşan Türk Edebiyatı'nın en kültürlü şahsiyeti olduğu gibi, en büyük üslupçusudur. Tanpınar'dan önce bu mevki Halit Ziya Uşaklıgil'e aittir. Tanpınar'dan sonra Halit Ziya bu mevkiini kaybetmiştir" diye konuştu.

Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılıyor
Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılıyor
Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılıyor - Son Dakika
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