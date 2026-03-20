Ahmet Mengülloğlu'nun Kedisi Kadir 44 Gün Sonra Bulundu
Ahmet Mengülloğlu'nun Kedisi Kadir 44 Gün Sonra Bulundu

20.03.2026 09:39
Hatay'da Ahmet Mengülloğlu, depremde kaybettiği kedisi Kadir'i 44 gün sonra buldu ve bakımına devam ediyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Ahmet Mengülloğlu, Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'dan esinlenerek 'Kadir' ismini verdiği 7 yıllık kedisini depremde kaybetti ve 44 gün sonra bulabildi. Otogarın maskotu olan 'Kadir' ve 'Paşa' adlı iki kediye gözü gibi bakan Mengüllüoğlu takdir topluyor.

Hatay'ın Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Mengülloğlu, 37 yıldır otobüs terminalinde yazıhanede çalışarak geçimini sağlıyor. Mengülloğlu, yaklaşık 1 aylıkken terk edilmiş halde bulduğu kediyi sahiplenerek 7 yıldır bakıyor. Otogarın maskotu olan ve depremde kaybolan kedi, Mengüllüoğlu'nun 'Kadir' diye seslenmesiyle 44 gün sonra bulundu. Yeşilçam yıldızlarından Kadir İnanır'dan esinlenerek kediye 'Kadir' ismini veren Mengüllüoğlu, 'Paşa' ismini verdiği kediyle beraber iki kedinin bakımını yapıyor. Mengüllüoğlu, otogarda vatandaşların da sevdiği kedilere olan merhametiyle takdir topluyor.

"Deli dolu hareketler yapınca ben de 'Deli Kadir' oyuncusu olan Kadir İnanır'dan esinlenerek ismini koydum"

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'dan esinlenerek yıllardan beri baktığını kediye 'Kadir' ismini koyan yazıhane sahibi Ahmet Mengüllüoğlu, "Ben 37 yıldan beri otogarda çalışıyorum. Ben genelde hayvanseverim ve kediyi yaklaşık 1 aylıkken terk edilmiş şekilde gördüm. Yanıma almaya karar verdim. Kedi 7 yıldan beri benim yanımdaydı ama deprem olunca kayboldu. Kedi depremden sonra 44 gün kayıptı ve ben de tesadüf olarak otogarın dışında gördüm. Onu gördüğümde seslenince kendisi beni tanıdı ve hemen yanıma geldi. Kediye 'Kadir' ismini koyma sebebim; deli dolu hareketler yapınca ben de 'Deli Kadir' oyuncusu olan Kadir İnanır'dan esinlenerek ismini koydum" dedi.

"İnsanların canlılarla sürekli zaman geçirmesini, hatta sevmesini öneriyorum"

Otobüs terminalinde yıllardır iki kediyi beslediğini ifade eden Mengüllüoğlu, "Depremden önce çok heyecanlı, yerinde durmayan bir kediydi ama depremden sonra psikolojik olarak çok etkilendi. Depremden sonra hiç yerinden kalkmaz, hep uyur ve yemeğini yer. Deprem onu psikolojik açıdan bozmuş durumda. Bizde onunla ilgilenmeye başlayınca az çok kendine geliyor. Çevredekiler Otobüs Terminali'nde kediyi görünce çok şaşırıyorlar. Genelde bana kediye Kadir ismini neden koyduğumu soruyorlar. Hayvansever olduğum için beni takdir ediyorlar. Kediyi 7 yıldan beri hiç yanımdan ayırmam. Diğer kedimin ismini de 'Paşa' koydum. Depremden annesi depremde otogarda küçük odada yaşıyordu ve bu odanın içinde doğurdu. Depremden bu yana bu odada yaşamaktaydı, ben de annesinin yerine bakıyorum. Paşa, yerinde durmayan şımarık bir kedi. Depremin simgesi olarak bu odada yaşamaya devam ediyor. İnsanların canlılarla sürekli zaman geçirmesini, hatta sevmesini öneriyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

