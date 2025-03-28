Ahmet Metin Genç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Adayı - Son Dakika
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Ahmet Metin Genç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Adayı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanlık adaylığını açıkladı ve belediyelere eşit hizmet verecek projeler geliştireceklerini belirtti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan bu açıklamalar, TBB Meclisi'nde yeni başkan vekili seçimi öncesinde gerçekleştirildi.

28.03.2025 17:08
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, "Belediyeler Birliği'ne bağlı bulunan belediyelere hizmet eden, onlara proje üreten, onlara hukuki destek veren, sadece işte birkaç tane belediyeye makine dağıtan değil belediyelere değer veren, birçok projeleri ortaya koyan bir amacımız var" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. Tutuklamanın ardından TBB Meclisi, başkan vekili seçimi yapılması gündemiyle Ankara'da bir otelde toplandı. Başkan vekilliğine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç aday oldu.

"Biz duruşumuzu ortaya koymak için bugün buradayız"

Seçim öncesinde açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevinden uzaklaştırılmasından sonra seçimin yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, "Onun için Ankara Valiliği'nin çağrısıyla bugün genel kurul toplantımızı sadece başkan vekilliği gündemli olmak üzere icra ediyoruz. Öncelikle bütün belediye başkanlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Buradaki delegasyona, meclis üyelerimize hayırlı olsun diyorum. Daha önceki Türkiye Belediyeler Birliği'nde de delegelerimiz, belediye başkanlarımız ve genel merkezimizin görüşüyle aday olmuştuk. Şimdi de aynı görüşlerle aday olduk. Bir adaylık gerekçemiz vardı burada. Biz o duruşu ortaya koymak için bugün buradayız, yine adayız" açıklamasında bulundu.

"Burası hepimizin belediyelerinin birliğidir"

Partilerin belediye sayılarını açıklayan Genç, "Çünkü şu anda bizim AK Partimizin 583 tane belediyesi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 408 tane belediyesi var. Milliyetçi Hareket Partisi 219, Yeniden Rafah bu şekilde sıralanan bir belediye dağılımı var. Oysa ki Belediyeler Birliği'nin encümenliğinde yokuz biz. Belediyeler Birliği'nin delegasyon yapısı büyük şehirlerdeki veya bütün şehirlerdeki milletvekili sayısınca olması hasebiyle İstanbul ve Ankara çoğunluğuyla beraber Türkiye Belediyeler Birliği'ni bir tahakküm altına almış oluyor. Oysa ki burası hepimizin belediyelerinin birliğidir. O nedenle bu itirazımızı dile getirdik önceki yönetim zamanında da, kabul görmedi. Yine aynı anlayışla da aday olduk. Sonuç hayırlı olsun diyoruz" dedi.

"Sadece birkaç tane belediyeye makine dağıtan değil belediyelere değer veren, birçok projeleri ortaya koyan bir amacımız var"

Genç, seçilmeleri halinde bütün belediyelere eşit şekilde yaklaşacaklarının altını çizerek, "Belediyeler Birliği'ne bağlı bulunan belediyelere hizmet eden, onlara proje üreten, onlara hukuki destek veren, sadece işte birkaç tane belediyeye makine dağıtan değil belediyelere değer veren, birçok projeleri ortaya koyan bir amacımız var. Anlayışla yerel kalkınmaya öncülük eden bir kurumsal bir yapıya sahip olması için başından beri çağrımız, davetimiz, düşüncemiz budur. Yine aynı anlayıştayız. Ama bu düşünce maalesef önceki yönetim tarafından da vücut bulmadı, hayata geçirilmedi. İnşallah şimdi oluşacak yönetimle başkan vekilliği döneminde inşallah belediyelerimiz adına bu düşünce, bu fikir hayata geçer diye düşünüyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ahmet Metin Genç, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Adayı - Son Dakika

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