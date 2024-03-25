Ahmet Özhan, Zal Mahmut Paşa Külliyesi\'nde Ramazan konseri verdi

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Türk Sanat Müziği ve tasavvuf müziğinin güçlü sesi Ahmet Özhan, Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda Ramazan ayına özel konser verdi.

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari'nin diyarı Eyüpsultan'da vatandaşlara Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak ve Ramazanı maneviyatına uygun olarak geçirebilmelerini sağlamak için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Bu kapsamda teravih namazı sonrası Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, şiir, tarih ve edebiyat dünyasının önemli isimleri Ramazan etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla düzenlenen etkinliğin konuğu bu kez Türk Sanat Müziği ve tasavvuf müziğinin güçlü sesi Ahmet Özhan oldu. Sevilen sanatçı burada verdiği konserde, klasik Türk müziği, Türk Sanat Müziği ve tasavvuf müziğinden seçkin ve sevilen eserleri seslendirdi. Dinleyenlere unutulmaz bir Ramazan gecesi yaşatan Ahmet Özhan'ı konser sonunda tebrik eden Başkan Deniz Köken Özhan'a hediye verdi. - İSTANBUL