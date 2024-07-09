Ahmetcan Kaplan, Avusturya maçında giydiği formayı imzalayarak Ortahisar Belediye Başkanı\'na hediye etti

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A Milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, Euro 2024 son 16 turunda oynanan Avusturya maçında giydiği formayı imzalayarak Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya hediye etti.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen milli futbolcu Ahmetcan Kaplan, aynı zamanda Boztepe Mahallesi Muhtarı da olan babası Yücel Kaplan'la birlikte Başkan Kaya'yı ziyaret etti. Milli futbolcu, Almanya'da düzenlenen Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda oynanan Avusturya maçında giydiği formayı imzalayarak Başkan Kaya'ya hediye etti.

Bu anlamlı jestinden dolayı Ahmetcan Kaplan'a teşekkür eden Başkan Kaya, "Milli gururumuz, Trabzon'umuzun evladı, Ajax'ta başarılı bir sezon geçiren genç yeteneğimiz Ahmetcan Kaplan'a ve babası Boztepe Muhtarımız Yücel Kaplan'a ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Sevgili Ahmetcan, Avusturya maçında giydiği milli takım formasını imzalayıp bizlere hediye etti. Bu anlamlı jestinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Trabzon'umuzun gururu Ahmetcan'ımıza futbol hayatında gönülden başarılar diliyorum. Çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum" dedi. - TRABZON