AİÇÜ'de Bilim İletişim Ofisi Kuruldu - Son Dakika
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AİÇÜ'de Bilim İletişim Ofisi Kuruldu

AİÇÜ\'de Bilim İletişim Ofisi Kuruldu

YÖK projesiyle AİÇÜ'de kurulan ofis, bilimsel gelişmeleri toplumla buluşturmayı hedefliyor.

27.03.2025 14:13
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen Bilim İletişim Ofisi projesi kapsamında, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) bünyesinde Bilim İletişim Ofisi kuruldu.

Türkiye'nin bilimsel gelişimini desteklemek ve Türk bilim insanlarını küresel ölçekte daha görünür hale getirmek amacıyla YÖK bünyesinde Bilim İletişim Ofisi kuruldu. Bilimsel faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası alanlarda her zaman adından söz ettiren AİÇÜ'de de Bilim İletişim Ofisi faaliyete başladı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı ve Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mucip Genişel, Genel Sekreter Muhammet Nuri Kılıç ve daire başkanları ile AİÇÜ bünyesinde kurulan Bilim İletişim Ofisinde incelemelerde bulundu. Bilim İletişim Ofisi hakkında bilgi veren AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversite bünyesindeki bilimsel faaliyetlerin kamuoyuna daha etkili bir şekilde duyurulmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Bilim ve teknolojinin hızlı bir değişim ve gelişim yaşadığına dikkat çeken Prof. Dr. Karabulut, "Üniversiteler, sadece akademik bilgiyi üretmek ile kalmayıp; ürettikleri bilgiyi de toplumla buluşturmalı ve paylaşmalıdır. Bu minvalde Yükseköğretim Kurulu'nun hayata geçirdiği 'Bilim İletişim Ofisi projesi kapsamında biz de bu önemli sürecin bir parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ olarak dünyanın her bir yanındaki Türk bilim insanlarının akademik çalışmalarıyla oluşturulacak 'Bilim Vatan'ın inşa edilmesi sürecine katkı sunmak için daha çok çalışacaklarını söyledi. Prof. Dr. Karabulut, üniversitelerin ürettikleri bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi, bilime olan güvenin artması, üniversitelerin şehirlerine sağladıkları katkıların, yerel ve küresel sorunların çözümüne sundukları desteklerin, gelecek için üstlendikleri aktif rolün görünür olması ve bilim ile toplum arasında köprü kurulmasının amaçlandığı "Bilim Kafe" etkinlikleri için ise gerekli çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

AİÇÜ'deki akademik başarıları ve bilimsel gelişmeleri AİÇÜ'nün kurumsal web sitesi, kurumsal sosyal medya hesapları ve medya kuruluşları vasıtasıyla sürekli olarak kamuoyu ile paylaştıklarını anımsatan Prof. Dr. Karabulut, Bilim İletişim Ofisi ile üniversitemizdeki bilimsel gelişmeleri herkesin anlayabileceği bir dille daha geniş kitlelere ulaştırarak, toplumun bilimle daha yakın bir ilişki kurmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Karabulut, üniversitelerde üretilen bilimi kamuoyuna ve dünyaya duyurmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde ve üniversitelerde Bilim İletişim Ofisi'nin kurulmasındaki katkı ve desteklerinden dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti.

AİÇÜ Bilim İletişim Ofisi ile AİÇÜ'nün ulusal ve uluslararası görünürlüğünün daha da artacağını ifade eden Prof. Dr. Karabulut, AİÇÜ Bilim İletişim Ofisi'nin AİÇÜ ailesine ve bilim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Kültür Sanat, Teknoloji, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AİÇÜ'de Bilim İletişim Ofisi Kuruldu - Son Dakika

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