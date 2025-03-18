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AİÇÜ tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

AİÇÜ tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında kutlama programı düzenlendi.

18.03.2025 11:37
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında kutlama programı düzenlendi. Programda, Tıp Fakültesi birinci sınıfta öğrenim gören 64 öğrenci beyaz önlük giydi.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, İbrahim Çeçen Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya, il protokolü, akademik, idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni umut ve heyecanla 14 Tıp Bayramı'nı kutladıklarını belirtti.

Tıp Fakültesinin AİÇÜ'nün en genç fakültelerinden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, "Tıp Fakültesi, 2018-2019 yılında aldığı ilk 21 öğrenci ile Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde eğitim-öğretime başlamıştır. Allah'a hamd olsun ki iki yıldır siz sevgili öğrencimizle Ağrı'da eğitim öğretime devam ediyoruz. Bizleri tercih ettiğiniz için çok mutluyuz ve gururluyuz. Genç ve dinamik kadrosunu tecrübeli hocalarla bütünleştirdiğimiz fakültemizde gerekli eğitim öğretim kadromuzun yanı sıra temel tıp laboratuvar alt yapısını da kurduk. Tıp Fakültesi binamızın bu yıl hizmete girmesiyle derslerinizi daha rahat bir ortamda sürdüreceğinizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Üniversite yönetimi olarak öğrencilere her zaman destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Karabulut, "Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Spor tesisleri, Kütüphane, Merkezi Yemekhane, Öğrenci yaşam merkezi ve daha birçok tesisle doğa ile iç içe olan güzel yeşil kampüsümüzde hizmetinizdeyiz. Tıp Fakültesini tercih eden tüm öğrencilerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İbrahim Çeçen Vakıfı bursunu vermeye devam edeceğiz. Bunun için Üniversitemizin ismini gururla taşıdığı eğitim gönüllüsü iş insanı Sayın İbrahim Çeçen Beye teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Prof. Dr. Karabulut, şöyle devam etti: "Sevgili gençler, bugün adım attığınız bu yol, ömür boyu sürecek bir öğrenciliktir. Çünkü Hayat boyu öğrenme olarak ifadesini bulan 'Beşikten mezara kadar ilim öğrenin' temel prensiplerimizin başında gelmektedir. Üniversite size mesleğinize ilişkin nitelikli bilgiler vermesinin yanı sıra, bilgiyi nasıl kullanacağınız ve üreteceğiniz konusunda da yöntemler öğretir. Analiz yapma, teknolojiyi kullanma, sorun çözme, etkin iletişim kurabilme, empati yapabilme gibi birçok konuda sizlere rehberlik edecektir. En önemli hedef ise erdemli ve ahlaklı birer hekim olarak topluma faydalı bireyler olmanızdır. Uzun sürecek bir yolculuğun başlangıcı olarak bugün giyeceğiniz beyaz önlük; maddi ve manevi temizliğin yanı sıra dürüstlüğün, vicdanlı olmanın, şifanın, ahlaklı ve adaletli olmanın, sorumluluğun, ayrım gözetmeksizin insanlığa hizmet etmenin sembolüdür. Hekim olmak ve bu beyaz önlükleri giymek bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığın beraberinde getirdiği sorumluluğu her zaman hissetmeli, hasta ve hekim arasındaki ilişkide sizlere duyulan güvenin bilincinde olmalısınız. Çok kutsal bir meslek icra ettiğinizin farkında olun. İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden olan hekimlik, insanlığın varoluşu ile eşzamanlı bir meslektir. Yeryüzünün en değerli varlığının insan olduğunu ve ona hizmet etmenin, onun ızdırabını dindirmenin en değerli iş olduğunu ve tüm sağlık çalışanlarının bu işi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade etmek istiyorum. Nasıl ki mesleğe böyle tertemiz bembeyaz bir önlük giyerek başladıysanız, hayatınız boyunca da çalışkan, dürüst, hakikat peşinde koşan, vatanını seven, ahlaki ve milli değerlere sahip, insana değer veren, adaletli ve vicdanlı hekimler olarak Ülkemize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet etmeniz en büyük arzumuzdur."

Prof. Dr. Karabulut, "Tıp Fakültesinin kuruluş aşamasından bugüne kadar desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı günde, sizleri tekrar tebrik ediyor, Üniversitemize, Ağrı'ya, Ülkemize ve insanlığa olumlu katkıların yapılacağı üretken bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "Sağlık, insan hayatının en kıymetli hazinesidir ve sizler, hocalarınızdan aldığınız eğitim ve mesleğinizin getirdiği ahlaki ve etik değerlerle bu hazinenin en iyi şekilde korunmasında önemli bir rol oynamaktasınız. Sizler, bu kutsal mesleğe ilk adımını atarken, üzerinize alacağınız sorumluluğun bilincinde olmalı ve bu mesleği en iyi şekilde icra etmek için daima kendinizi geliştirmelisiniz. Bu duygularla fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyor, özverili hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akgün ise AİÇÜ Tıp Fakültesinin güncel durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Akgün, AİÇÜ Tıp Fakültesinin kurulmasındaki katkılarından ve öğrencilere vermiş olduğu desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a teşekkür etti. Prof. Dr. Akgün, öğrencilere maddi desteğin sağlanması konusunda ise Sayın İbrahim Çeçen ve İbrahim Çeçen Vakfı'na teşekkür ettiğini belirtti.

Programda, İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen'in mesajı, Vakıf Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya tarafından okundu. Çeçen mesajında şunlara yer verdi; "Sağlığın ve sağlıkçının önemini bize tekrar tekrar hatırlatan yıllardan geçtik. Pandemi süresince 2 yıl gece gündüz demeden çalışan hekimlerimize kendimizi emanet ettik. Ardından deprem felaketinde yine sahada hekimler vardı, kurtulan her canda onların emekleri var. Hepsine minnettarız. Bu minneti 1 güne sığdırmak mümkün olmasa da 14 Mart Tıp Bayramı'nı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi ile kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Nasıl ki bir öğrenci için tıp bölümünü kazanmak büyük bir onur ise, bir şehrin üniversitesinde tıp fakültesinin olması da öyle bir onur. İbrahim Çeçen Vakfı olarak, biz de bu onura ortak olduk. Kurulduğu günden beri, fakültemize modern eğitim araçları sağlamaya, geleceğin sağlık kahramanlarını, genç hekim adaylarını ve deneyimli akademisyen kadromuzu desteklemeye devam ediyoruz."

Tören, Tıp Fakültesinde göreve başlayan akademisyenlere cübbe, öğrencilere ise beyaz önlüklerinin giydirilmesi, beyaz önlük andının okunması, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi ile sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AİÇÜ tıp fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi - Son Dakika

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