Aile Danışmanlığı Eğitimi Projesi - Son Dakika
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Aile Danışmanlığı Eğitimi Projesi

Aile Danışmanlığı Eğitimi Projesi

ADELE projesi, genç danışmanlara aile danışmanlığı teknikleri eğitimi verecek.

15.01.2025 12:39
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Aile ve Danışman Elele (ADELE) projesi ile danışmanlık sertifikasına sahip ancak danışan görememiş genç danışmanlara, aile danışmanlığı teknikleri ve uygulamaları konusunda eğitimler verilecek.

Bursa Aile Danışmanları ve Eğitimi Derneği (BURADDER), ailelere daha iyi hizmet sunmak amacıyla yeni bir projeye imza attı. ERASMUS+ Avrupa Dayanışma Projeleri çerçevesinde başvurusu kabul edilen "Aile ve Danışman Elele (ADELE)" projesi ile 20-30 yaş aralığında lisans mezunu ve danışmanlık sertifikasına sahip ancak danışan görememiş genç danışmanlara, aile danışmanlığı teknikleri ve uygulamaları konusunda eğitimler verilecek. Danışmanlar, ailelerle her görüşme 60 dakika olacak şekilde 5 seans halinde görüşerek destek olacak. 12 ay sürecek program ile sosyal medya ve diğer dijital platformlar üzerinden danışmanlık hizmetlerinin tanıtımı yapılacak. Proje ile ailelerin yaşadığı sorunlarla başa çıkabilmeleri, iletişimlerini güçlendirmeleri ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilmeleri sağlanacak.

Dernek Başkanı Sevgi Kükrek Kalkan, aile danışmanlığının toplum sağlığı için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kalkan, "Aile danışmanlığının yaygınlaştırılması, ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumumuz için daha sağlıklı ailelerin oluşturulması hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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