Aile Danışmanlığı Hizmetinden 116 Bin Çift Yararlandı - Son Dakika
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Yerel

Aile Danışmanlığı Hizmetinden 116 Bin Çift Yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile danışmanlığı hizmetinden bugüne kadar 116 bin çiftin yararlandığını açıkladı. Aile danışmanlığı hizmeti, aile içi ilişkilerin düzenlenmesi ve evlilik sorunlarının çözümüne destek olmak amacıyla ücretsiz olarak sunulmaktadır. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilmektedir.

02.06.2024 11:23
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla hayata geçirilen Aile Danışmanlığı hizmetinden bugüne kadar 116 bin çiftin yararlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla 2012 yılından itibaren vatandaşlara ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunduklarını söyledi.

"Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ve politikalarının merkezine aileyi koyduklarını belirten Bakan Göktaş, "Günümüzde yaşanan hızlı dönüşümler nedeniyle ailenin dayanıklılığını ve işlevselliğini korumak en önemli gayemiz. Bunun için geçtiğimiz günlerde 2024-2028 yıllarını kapsayan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' hazırladık. Bu hedefler doğrultusunda aileyi korumak için aile odaklı eğitim, danışmanlık ve psikososyal desteklerimizi sunuyoruz" dedi.

2012 yılında hayata geçirildi

Aile refahının korunması ve evliliklerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için aile danışmanlığı hizmetinin önemine dikkat çeken Bakan Göktaş, "Son yıllarda yaşanan değişim ve dönüşümlerle birlikte ailelerin karşı karşıya kaldığı risklere karşı danışmanlık, rehberlik, eğitim gibi aile destek hizmetleri son derece önem arz ediyor. Bu kapsamda Bakanlık olarak biz de aile danışmanlığı hizmetimizi etkin bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Aile Danışmanlığı hizmetimizden bugüne kadar 116 bin 351 çiftimiz yararlandı" diye konuştu.

e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor

Bakan Göktaş, aile danışmanlığı hizmeti almak isteyen vatandaşların bulundukları ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya en yakın Sosyal Hizmet Merkezine bizzat başvurarak da söz konusu destekten yararlanabildiğini aktardı.

Bakan Göktaş, uzman personel aracılığıyla vatandaşlara sunulan bu hizmetin daha çok kişiye ulaştırılması amacıyla 2019'dan itibaren e-Devlet üzerinden de başvuruları kabul etmeye başladıklarını belirterek, "Aile danışmanlığı hizmetinin daha çok kişiye ulaşması için teknolojiden de yararlanıyoruz. Aile danışmanlığı hizmeti almak isteyen vatandaşlarımız, e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ashb-aile-danismanligi-basvurusu linkinden talepte bulunabiliyor" ifadelerini kullandı.

3 farklı başlıkta destek

Bakan Göktaş aile danışmanlığını, vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda "aile danışmanlığı", "boşanma süreci danışmanlığı" ve bireysel danışmanlık olmak üzere üç başlık altında sunduklarını bildirdi.

Aile içi eğitim veriliyor

Uzmanların aile danışmanlığı hizmetinde, eşlerin aile içi iletişim, aile içi çatışmaları çözme, stresle başa çıkma, sorun çözme ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi konusunda destek olduğunu belirten Bakan Göktaş, boşanma süreci danışmanlığında ise çiftlerin bu süreci sağlıklı yönetebilmeleri için destek verdiğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, E-Devlet, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Danışmanlığı Hizmetinden 116 Bin Çift Yararlandı - Son Dakika

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