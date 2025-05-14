Aile İçi İletişim Söyleşisi

Aile Yılı faaliyetleri kapsamında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bozüyük Fen Lisesi öğrencilerine yönelik 'Aile İçi İletişim' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Sosyolog Meltem Yavaş ve Uzman Psikolojik Danışman Naim Demirel'in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, aile içi iletişimin önemi, sağlıklı iletişim yöntemleri ve gençlerin aile içinde karşılaştığı muhtemel sorunlara dair çözüm önerileri ele alındı. Söyleşide öğrencilere interaktif bir ortam sunularak, konuya ilişkin görüşlerini paylaşmaları ve sorularını yöneltmeleri sağlandı.

Etkinlik, öğrencilerin soru-cevap bölümüyle tamamlanırken, gençlerin aktif katılımı ve ilgisi dikkat çekti. Yetkililer, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - BİLECİK