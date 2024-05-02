Aile İletişimi Çocukların Başarısını Etkiliyor - Son Dakika
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Aile İletişimi Çocukların Başarısını Etkiliyor

Aile İletişimi Çocukların Başarısını Etkiliyor

Eğitimci Abdullah Samancı, ailenin çocuğun kişisel ve akademik gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirtti. Aile içi iletişimin sağlıklı ve olumlu olması, öğrencilerin başarılarını artırmanın anahtarıdır. Ailelerin açık ve empatik dinleme, olumlu geri bildirim, açık ve dürüst iletişim, işbirliği ve destek, sınırlar ve kurallar gibi adımlarla çocuklarının başarısını desteklemesi gerekmektedir.

02.05.2024 16:58
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Eğitimci Abdullah Samancı, bir çocuğun kişisel ve akademik gelişiminde ailenin çok önemli olduğunu söyledi.

Çocukların akademik başarılarının ve genel gelişimlerinin arkasında birçok faktör bulunduğunu anlatan Samancı, "Ancak, yapılan araştırmalar ve uzmanların görüşleri, aile iletişiminin bu başarıların temelini oluşturduğunu göstermektedir. Özellikle öğrencilerin aileleriyle sağlıklı ve olumlu bir iletişim kurması, başarılarını artırmanın ve zorlukları aşmanın anahtarıdır" dedi.

Samancı, aile içi iletişim nasıl sağlanır ve öğrencinin başarısına nasıl katkıda bulunur? Konusunda değerlendirmesini şöyle sürdürdü;

Aile İçi İletişimin Önemi

Aile, çocukların ilk ve en önemli iletişim ortamıdır. Bu nedenle, aile içi iletişim kalitesi çocuğun duygusal ve sosyal gelişiminde kritik bir rol oynar. Sağlıklı bir iletişim ortamı, çocukların duygularını ifade etmelerine, sorunları çözmelerine ve başkalarıyla ilişki kurmalarına yardımcı olur. Ayrıca, aile içi iletişim, öğrencilerin özgüvenlerini artırır ve akademik başarılarını olumlu yönde etkiler.

Ailenin Rolü

Aileler, çocuklarıyla olan iletişimlerinde aktif bir rol üstlenmelidir. İşte ailelerin sağlıklı iletişimi sağlamak ve öğrencilerin başarısını desteklemek için yapabilecekleri bazı önemli adımlar:

Açık ve Empatik Dinleme

Çocuğunuzla iletişim kurarken onu dinlemek ve anlamak önemlidir. Onun duygularını, düşüncelerini ve endişelerini ciddiye alın. Empati kurarak, onun hislerini ve bakış açısını anlamaya çalışın.

Olumlu Geri Bildirim

Çocuğunuzun başarılı olduğu noktaları takdir edin ve ona güven verin. Ancak, yapıcı eleştirileri de yapmaktan çekinmeyin. Ancak bunu yaparken eleştirilerinizi olumlu bir dille ifade edin ve çözüm önerileri sunun.

Açık ve Dürüst İletişim

Aile içi iletişimde samimiyet ve dürüstlük önemlidir. Çocuğunuza karşı açık olun ve onun da size karşı aynı şekilde açık olmasını teşvik edin. Sorunlarınızı ve endişelerinizi paylaşarak, birbirinize destek olun.

İşbirliği ve Destek

Öğrencinin başarısı için ailecek birlikte çalışın. Çocuğunuzun akademik ve kişisel hedeflerine destek olun ve onun bu hedeflere ulaşması için gereken kaynakları sağlayın. Ayrıca, öğrencinin ödevlerine ve projelerine yardımcı olmak için zaman ayırın.

Sınırlar ve Kurallar

Aile içi iletişimde belirlenen sınırlar ve kurallar, herkesin kendini güvende hissetmesini sağlar. Bu nedenle, çocuğunuzla birlikte aile içi kuralları belirleyin ve bu kurallara uyulmasını sağlayın. Ancak, bu kuralları belirlerken çocuğunuzun görüşlerini de dikkate alın.

İyi iletişim kurmak önemli adım

Aile içi iletişim, öğrencilerin akademik başarılarını ve genel mutluluklarını önemli ölçüde etkiler. Aileler, sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayarak çocuklarının duygusal ve sosyal gelişimini desteklemeli ve onların başarılı olmalarına yardımcı olmalıdır. Empati, açıklık, işbirliği ve destek, aile içi iletişimin temel unsurlarıdır. Unutmayın ki, çocuklarınızın başarısı için onlarla iyi iletişim kurmak her zaman en önemli adımdır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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