Sıfır Atık İçin Aile Temelli İş Birliği - Son Dakika
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Sıfır Atık İçin Aile Temelli İş Birliği

Sıfır Atık İçin Aile Temelli İş Birliği
08.06.2026 15:43
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıfır Atık Vakfı ile imzalanan protokolle, sıfır atık bilincinin ailelerde yaygınlaştırılması ve bir milyon kadına ulaşılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir ülkenin gerçek gücü toplumun her bir ferdine ne kadar güvenli bir hayat sunduğuyla da ölçülüyor. Türkiye bu anlamda çok güçlü bir sosyal devlet geleneğine sahip olan bir ülke. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetinin temelinde her daim insan vardır. Bu doğrultuda aileyi, toplumu ve çevreyi aynı sorumluluk bilinciyle gözeten bir anlayışla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ekseninde de milletimizin refahını kalıcı hale getiren projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Sıfır Atık Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında, sıfır atık yaklaşımının toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması, ailelerde çevre bilincinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının teşvik edilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Sıfır atık bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen iş birliği kapsamında, aile temelli çevre bilincinin geliştirilmesi, kadınların ve gençlerin sürdürülebilir yaşam kültürüne katkılarının artırılması, sosyal hizmetlerden faydalanan bireylerde sıfır atık farkındalığının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluğun toplumsal dayanışma anlayışıyla güçlendirilmesi hedefleniyor. Protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek proje ve faaliyetlerle, çevre dostu yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve sıfır atık yaklaşımının günlük yaşam pratiklerine entegre edilmesi amaçlanıyor. Uygulanacak çalışmaların, çevresel farkındalığın artırılmasının yanı sıra sürdürülebilir yaşam kültürünün toplumun farklı kesimlerinde yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ekseninde de milletimizin refahını kalıcı hale getiren projeleri hayata geçiriyoruz"

İmza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünyada kalkınma anlayışı köklü bir ölçümden geçiyor. Artık güçlü ülke olmak sadece üretim kapasitesiyle, ekonomi büyüklükle ya da teknolojik ilerlemeyle anlatılmıyor. Bir ülkenin gerçek gücü toplumun her bir ferdine ne kadar güvenli bir hayat sunduğuyla da ölçülüyor. Türkiye bu anlamda çok güçlü bir sosyal devlet geleneğine sahip olan bir ülke. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetinin temelinde her daim insan vardır. Bu doğrultuda aileyi, toplumu ve çevreyi aynı sorumluluk bilinciyle gözeten bir anlayışla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ekseninde de milletimizin refahını kalıcı hale getiren projeleri hayata geçiriyoruz. Çünkü şunun farkındayız, israf örneğinin kaynakların bilimli kullanılması, çevre bilincinin güçlenmesi sadece doğayı korumaz. Aynı zamanda aile bütçesini toplumun esenliğini ve nesiller arası bağı da güçlendirir. Tabakta bırakılmayan bir pirinç tanesi anne babamızın övdüğünü hatırlatır. Yarına saklanan bir parça ekmek büyüklerimizin hatırasını yaşatır. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin güçlü liderliğinde ve himayelerinde yürütülen dünyanın en büyük çevre seferberliği olan sıfır atık hareketi bu sorumluluğun en güçlü, en somut ifadesidir. Biz de bakanlık olarak bu vizyonu kendi hizmet alanlarımızla somut hizmetlere dönüştürüyoruz. Sosyal yardım uygulamalarımızla sıfır atık bilincini yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda tüm kuruluşlarımızda temel seviye sıfır atık belgelerini aldık. Bu merkezlerde geri dönüşüm, yeniden kullanım, ileri dönüşüm uygulamalarını günlük yaşamın bir parçası haline getiriyoruz. Verdiğimiz eğitimler sıfır atık bilincinin tek tek hanelere ulaşmasına teşvik ediyoruz. Kadın konuk evinde hizmet alan kadınlara sıfır atık geri dönüşüm ve karbon ayak izi farkındalık eğitimleri veriyoruz" dedi.

"Kadınların güçlenmesi ve politikalarımızı da çevre bilinci ve sürülebilir kalkınma hedefleriyle birlikte ele alıyoruz"

Türk Hava Yolları'yla imzalanan protokolle engelsiz tasarımları ileri dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Göktaş, "Bu projeyle Türk Hava Yolları'nın kumaş ve kağıt gibi atık malzemelerinde huzur ellerimizde engelsiz yaşam merkezlerimizde yeniden değerlendiriyoruz. Böylece hem engelli yaşlı vatandaşlarımızın üretkenliğini arttıran, becerilerini geliştiren ve sosyal hayata katılmanı güçlendiren örnek bir model hayata geçiriyoruz. Bu yeni projeyi İstanbul ve Ankara'da başlattık. İnşallah yakın zamanda tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Öte yandan, kadınların güçlenmesi ve politikalarımızı da çevre bilinci ve sürülebilir kalkınma hedefleriyle birlikte ele alıyoruz. Bu yaklaşımın en somut göstergelerden biri kadın güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planımızdır. Eylem planımızın önemli bir boyutu da çevre ve iklim değişikliğinin ilk kez müstakil bir politika alanı olarak el aldık. Ayrıca kadın güçlenmesi koordinasyon kurullarında yine iklim değişikliği, çevre ve kadınların rolü alt komitesini de oluşturduk. Bu doğrultuda kadınların bu alanda karar alma süreçlerinde üretim modellerini ve yerel uygulamalarla daha güçlü katılımını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugünkü imzaladığımız protokolle de 81 ilimizin tamamında bir kadın sıfır atık elçisi belirleyeceğiz"

İl eylem planlarında çevre ve iklim okuryazarlarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktaran Göktaş, "Kadınlarla atıksız sürülebilir yaşam projesiyle kadınların sıfır atık bilincini hanelerde yerel yaşama taşıyan öncü aktörler haline getirmelerini amaçlıyoruz. Bu projeyle sıfır atığı kadınların ekonomik güçlenmesini destekleyen bir model olarak sunacağız. Böylece kadınlara yönelik eğitimlerle yerel de farkındalığı artıracağız. İklim uyum çalışmalarını daha güçlü bir zeminde yerleştireceğiz. Yine kadın kooperatiflerimize atık malzemelerin ekonomik değerli dönüşmesine destek olacağız. Anne çocuk atölyeleri de oldukça kıymetli. Özellikle sıfır atık bilinci ve geri dönüşüm bilinci çok küçük yaşlarda başlar. Dolayısıyla bu tür projeleri yine anne eğitim, anne çocuk eğitim programlarımıza da uygulayıp küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın bu sıfır atık bilincini oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalar sürdüreceğiz. Bu proje kapsamında da yaklaşık bir milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Aileden başlayarak toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefliyoruz"

Bakan Göktaş, sıfır atık bilincinin önemine ilişkin şunları söyledi:

"El birliğiyle sıfır atık bilincini, geri dönüşümü, al kullan at mantığından uzaklaşarak gerçekten israfı önleyecek bir şekilde bütün Türkiye'ye kalıcı ve örnek projeleri bütün dünyaya yaygınlaştırmak üzere birlikte hareket edeceğimize ben yürekte inanıyorum. Bu protokolün bakanlığımızın geniş hizmet kapasitesiyle sıfır atığın uzmanlığına bir araya getiriyoruz. Böylece sıfır atık uygulamalarımızı hem daha planlı hem de daha kurumsal ve daha yaygın bir çerçevede ele alacağız. Aileden başlayarak toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefliyoruz. En büyük değerimiz dünya ve dünyayı korumak için yani hep beraber hareket etmemiz oldukça kıymetli. Saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde küresel bir harekete dönüşen sıfır atık vizyonun daha fazla aileye, daha fazla haneye ve daha fazla vatandaşa ulaşacağız. Aile ve nüfus on yılı vizyonuyla çevreye duyarlı, kaynaklarını koruyan, emanete sahip çıkan güçlü aile yapımızı korumaya devam edeceğiz. Bu kıymetli iş birliğini hayata geçiren iş birliğinin ülkemiz, bakanlığımız ve tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen Sıfır Atık başkanımız ve tüm ekibine, bakanlığımızın kıymetli genel müdürlerine yürekten teşekkür ediyorum."

"Sıfır Atık festivalimize bir milyondan fazla vatandaşımız katıldı"

Sıfır Atık Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise, "Bugün Sıfır Atık Hareketi'nin Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde toplumsal bir harekete dönüşmesiyle alakalı yeni bir adım atıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile hayata geçirdiğimiz bu protokol sayesinde ailelerimizde çevre bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmayı ve sıfır atık kültürünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyoruz. Emine Erdoğan hanımefendi liderliğinde küresel bir başarı hikayesine dönüşen sıfır atık hareketini sosyal politikalarla destekleyerek daha geniş bir kitlelere ulaştıracağız. Dün akşam itibarıyla sıfır atık haftasını tamamladık. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde bin 500'den fazla etkinlik hayata geçti. Sıfır Atık festivalimize bir milyondan fazla vatandaşımız katıldı. Sıfır atık forumuna da 183 ülkeden 5 binden fazla insan katıldı. Aile ve sosyal hizmetler bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Sıfır atık haftasının sıfır atık festivalinin ve sıfır atık forumunun bir paydaşıydı. Sayın bakanımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Kendisinin liderliğinde bakanlığımız mükemmel işler yapıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Aile Bakanlığı, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sıfır Atık İçin Aile Temelli İş Birliği - Son Dakika

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