Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın'da Yaşlılarla Buluştu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın'da Yaşlılarla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın\'da Yaşlılarla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'da yaşlı çınarlarla bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında ALO 144 Çağrı Merkezi'ni inceledi ve Aymelek Derneği Yaşlı Gündüz Bakımevi'nde yaşlılarla sohbet etti.

13.08.2024 15:43
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için geldiği Aydın'da yaşlı çınarlarla bir araya geldi.

Aydın programı kapsamında ilk ziyaretini Aydın Valiliği'ne gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, buradaki ziyaretinin ardından, Köşk ilçesinde ALO 144 Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çağrı Merkezi ziyaretinin ardından Bakan Göktaş, Aymelek Derneği Yaşlı Gündüz Bakımevi'nde yaşlı çınarlarla bir araya geldi. Dernek Başkanı Yurdagül Altınbaş'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Göktaş samimi bir ortamda geçen sohbette, yaşlı vatandaşlarla tek tek ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu. Bakan Göktaş, Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantının ardından İncirliova Sosyal Dayanışma Merkezi'nde incelemelerde bulunacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aydın'da Yaşlılarla Buluştu - Son Dakika

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