Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, dizi ve film yapımcılarıyla buluştu - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, dizi ve film yapımcılarıyla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, dizi ve film yapımcılarıyla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı"nda dizi ve film yapımcılarıyla bir araya geldi. Toplantıda Bakan Göktaş "Reyting uğruna toplumsal değerleri çiğnemeyelim" çağrısı yaparken, aile ve çocuk dostu yapımlara ödül verileceği açıklandı.

01.03.2024 10:54
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı"nda dizi ve film yapımcıları ile bir araya geldi. Toplantıda Bakan Göktaş "Reyting uğruna toplumsal değerleri çiğnemeyelim" çağrısı yaparken, aile ve çocuk dostu yapımlara ödül verileceği açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile RTÜK tarafından düzenlenen "4. Medya Buluşması İstişare Toplantısı", dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Bakanlık ve RTÜK yetkilileri ile dizi, film yapımcıları ve akademisyenler dahil 40'a yakın kişi katıldı. Basına kapalı olarak üç saati aşkın süren toplantıda aynı anda çok sayıda dizinin yayında olduğunu belirten yapımcılar, "Büyük rekabet ve reyting kaygıları söz konusu. Bizim durumumuzun da anlaşılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Artan maliyetlerden dolayı birçok şirketin zorlu bir dönemde olduğunu bildiren sektör temsilcileri, "Bütçelerimizin yarıya yakını vergilere gidiyor. Bu konuda yapılacak kolaylık sektöre katkı sağlayacak, kaliteyi artıracaktır" görüşünü paylaştı. Bazı yapımlar eleştirilirken, iyi yapımların da alkışlanması gerektiğini dile getiren yapımcılar, dizi ve filmlerin ödüllendirilmesi teklifinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ise konuşmasında dizi ve filmleri kültürel diplomasinin ve "soft power"ın önemli bir unsuru olarak nitelendirdi. Yapımcılarla farklı bir tarafta olmadıklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Asla birbirimizin karşısında değiliz. Biz bir paydaş aileyiz, 'siz-biz' yok. Kamuoyuna beraber hitap ediyoruz. Birçok mesajın ulaştırılmasında dizi ve filmler önemli bir araç" ifadelerini kullandı. İyi niyetle bu konuda bir dengenin bulunabileceğini belirten Göktaş, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eden bütün yapımcılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktardı. "Reyting uğruna toplumsal değerleri çiğnemeyelim" çağrısı yapan Göktaş, bazen "sıradan bir sahne" olarak nitelendirilen konuların toplumdaki etkisinin çok daha farklı olduğunu vurguladı. Bakan Göktaş'ın yapımcıların vergi konusundaki taleplerini ilgili bakanlıklara ileteceğini de ifade ettiği bildirildi.

Yapımcıların tek tek söz alarak görüşlerini belirttiği toplantıda bir sektör temsilcisinin, "Dizilerde kötü karakterlere ihtiyacımız var. Ancak o şekilde iyi karakterlerin hikayesini anlatabiliriz" ifadesini kullanması üzerine Bakan Göktaş'ın bazı dizileri eleştirerek, "Bir dizide herkes mi kötü veya entrikacı olur" sorusunu yönelttiği belirtildi.

Aile ve çocuk dostu yapımlara ödül

Toplantıda "aile ve çocuk dostu" yapımlara ödül verilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığı bilgisi de paylaşıldı. Ödüle hak kazanan yapımların belirlendiği, bununla ilgili yakın zamanda bir ödül töreninin yapılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Ebubekir Şahin, Dizi, Televizyon, Medya, Yerel, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, dizi ve film yapımcılarıyla buluştu - Son Dakika

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