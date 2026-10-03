Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: "Terörsüz Türkiye, barışın, huzurun, istikrarın olduğu, büyük ve güçlü Türkiye demektir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye, barışın, huzurun, istikrarın olduğu, büyük ve güçlü Türkiye demektir. Ne ülkemiz içinde, ne ülkenin sınırının hemen dışında ülkemiz üzerinden artık hiçbir oyunun oynanmadığı bir süreçtir" dedi.

Bakan Göktaş, Gaziantep temasları kapsamında düzenlenen 'Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Vefa Buluşması' programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Göktaş, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri buluşmalarda şehit aileleriyle sofralarını paylaştıklarını, taleplerini ve sorularını dinleme imkanı bulduklarını söyledi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde şehit yakınları ve gazileri her zaman baş tacı ettiklerini belirterek, "Bu bizim için bir vefa ve minnet duygusuyla yaptığımız bir tutum, bir davranış. Bu bizim üzerimize asla bir yük değil, bizim en temel vazifemiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son 25 yılda birçok badire atlattığını, terör sorununun ise özellikle aileleri mağdur ettiğini belirten Göktaş, şehit ailelerinin yaşadıkları büyük acıya rağmen gösterdikleri vakur duruşa dikkati çekti.

Bu toprakların bağımsızlığını ve birliğini büyük mücadelelerle koruduğunu ifade eden Göktaş, Türkiye'nin güçlü ve büyük olmasının yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini söyledi.

Ailelerin dirayetli duruşu ve dualarının kendilerini güçlendirdiğini belirten Göktaş, ailelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yıl ilk iftarını şehit aileleriyle yaptığını hatırlatan Göktaş, 81 ilde de benzer buluşmaların gerçekleştirildiğini söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinin gündeme geldiği dönemde özellikle sosyal medyada çeşitli provokasyonlar ve haberlerle karşılaştıklarını belirten Göktaş, "Ben biliyorum ki Gaziantep insanımız her zaman vatanseverdir, devletine güvenir. 'Ben zorluk yaşadım, başka anneler ağlamasın, başka babalar ağlamasın, başka evlatlar yetim kalmasın' istiyorsunuz" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayinde önemli atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çeken Göktaş, İHA'lar ve SİHA'larla bu alanındaki gelişmelerin sürdüğünü söyledi. Göktaş, şehit aileleri ve gazilerin yürütülen çalışmalarda kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, destekleri ve duaları için teşekkür etti.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik son dönemde yapılan düzenlemelere de değinen Göktaş, Meclis'te yürütülen komisyon çalışmalarında şehit ailelerinin hassasiyetlerini dile getirdiklerini vurguladı.

"Terörsüz Türkiye, barışın, huzurun, istikrarın olduğu, büyük ve güçlü Türkiye demektir"

Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemelerin yanı sıra sosyal konutlarda da şehit ailelerine öncelik tanındığını ifade ederek, "Sizler için ne yapsak azdır. Sizler çok bedeller ödediniz. Bizler de bu süreçte her daim devletimizin bütün kurumlarıyla, büyük Türkiye ailesi olarak sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizler artık bizim annemizsiniz, babamızsınız, kardeşlerimizsiniz. El birliğiyle bu süreci inşa edeceğiz. Terörsüz Türkiye, barışın, huzurun, istikrarın olduğu, büyük ve güçlü Türkiye demektir. Ne ülkemiz içinde, ne ülkenin sınırının hemen dışında ülkemiz üzerinden artık hiçbir oyunun oynanmadığı bir süreçtir. Her daim yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.