Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024'te 2 bin 465 etkinlik gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında aile ve toplum, çocuk, engelli ve yaşlı, kadın, sosyal yardımlar, şehit yakınları ve gazilere yönelik 2 bin 465 etkinlik gerçekleştirdi.

Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan "2024 Yılı Sosyal Taraflarla İş Birliği Raporu"na göre merkez teşkilatı 164, il müdürlükleri de 2 bin 301 etkinlikte sosyal taraflarla iş birliği yaptı. Rapora göre merkez teşkilatında gerçekleştirilen etkinliklere sivil toplum kuruluşu, üniversite, yerel yönetim, özel sektör ve uluslararası kuruluşlardan toplam 5 bin 12 temsilci katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılında ilk kez hayata geçirdiği Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2022-2023) kapsamında sivil toplum kuruluşları, özel sektör, üniversiteler, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlarla güçlü bir iş birliği zemini oluşturdu. Politikaların oluşturulmasında sosyal tarafların etkin katılımını sağlamak, istişare mekanizmalarını güçlendirmek ve sivil toplumun kapasitesini artırmak amacıyla çok yönlü çalışmalar yürüten Bakanlık, sosyal tarafların yalnızca uygulayıcılar olmakla kalmayıp, politika geliştirme süreçlerinin etkin bir paydaşı haline gelmesi için yoğun çaba harcadı. Sosyal taraflarla yapılan işbirliği sayesinde afetlerde sivil toplum kuruluşlarını etkin bir şekilde koordine eden Bakanlığın afetzedelerin sosyal hizmetlere daha hızlı ve etkin biçimde erişimini de sağladığı belirtilen raporda, "2025-2027 dönemini kapsayan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planımız, ilk Eylem Planı sürecinde sağlanan ilerlemeyi daha da ileri taşımayı, sosyal taraflarla iş birliğini derinleştirmeyi ve kalıcı, güçlü yapısal ortaklıklar kurmayı hedeflemektedir" ifadelerine yer verildi.

"Sosyal taraflarla birlikte çalışıyoruz"

Daha kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla sivil toplumla olan koordinasyonun güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğu vurgulanan raporda şunlar kaydedildi:

"Aile, çocuk, engelli, kadın, yaşlılar ve sosyal yardım ihtiyacı duyan bireyler, şehit yakını ve gaziler başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik hizmetlerimizin etkinliğini artırmak için sosyal taraflarla birlikte çalışıyoruz. Amacımız hizmet kalitesini herkes için erişilebilir ve standart hale getirmek, istişare ve koordinasyonu güçlendirmek ve kimseyi geride bırakmayan kapsayıcı bir toplum yapısını hep birlikte inşa etmektir. 2024 yılı Sosyal Taraflarla İş Birliği Raporu'nun önümüzdeki yıllarda sosyal taraflarla yürüteceğimiz ortak çalışmalara yön vermesi ve Bakanlığımızın hizmet kalitesini daha da yükselterek bu nitelikli hizmet anlayışını sürdürülebilir kılacak pek çok etkili faaliyete ilham olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Güçlü aile, güçlü toplum vizyonumuz doğrultusunda, sosyal taraflarla iş birliğimizi zirveye taşıdığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu kapsamda, 2025 Aile Yılı vesilesiyle ilk 6 ayda aile konusunda toplumun çok farklı kesimlerinden paydaşlarla pek çok anlamlı etkinliğe imza attık. Aile Yılı sosyal taraflarla işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek için de bize önemli bir fırsat sunmuş oldu" dedi. - ANKARA