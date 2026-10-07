Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kesler, Niğde\'de bebekli aileleri ziyaret etti

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlenen ve çocuk sahibi olan Efkal ve Songur ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde Efkal ailesinin bebeği Güneş Eva ile Songur ailesinin bebeği Gökçe Meva'nın dünyaya geliş sevinci ailelerle paylaşıldı.

İl Müdürü Nurettin Kesler, ailelere hayırlı olsun dileklerini ileterek bebeklere sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Kesler, ailelerin yalnızca yuva kurma sürecinde değil, çocuk sahibi olduktan sonra da desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Bir yuvanın kurulmasından çocuk sahibi olmaya uzanan süreçte ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Güçlü aile yapısı, güçlü toplumun temelini oluşturuyor. Dünyaya gelen her çocuğumuz hem ailesi hem de geleceğimiz açısından önemli bir umut kaynağıdır" ifadelerini kullandı.