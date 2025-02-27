Aile Yılı Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Yerel

Aile Yılı Etkinlikleri Başladı

Aile Yılı Etkinlikleri Başladı

Çaycuma'da Aile Eğitim Programı ile aile içi iletişim ve değerler güçlendiriliyor.

27.02.2025 09:45
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Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi kapsamında, Çaycuma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Ailenin Korunması, Güçlendirilmesi ve Refah Düzeyinin Yükseltilmesi amacıyla ilçede çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu doğrultuda, aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin etkinliğini artırmak amacıyla ilçedeki okullarda öğrenci velilerine yönelik Aile Eğitim Programı gerçekleştirildi. Eğitimler, Çaycuma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü ve alanında uzman meslek elemanları tarafından verildi.

Program kapsamında; aile içi iletişim, çocuk gelişimi, aile değerleri ve sosyal destek mekanizmaları gibi konular ele alındı. Velilere, aile yapısını güçlendirmeye yönelik önemli bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, edindikleri bilgilerin aile hayatlarına olumlu katkı sağlayacağını ifade ettiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Çaycuma, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Yılı Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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