'Aile Yılı'nın örnek davranışı esnaftan geldi: evlenecek çiftlere yüzde 40 indirim

14.08.2025 10:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası'na bağlı esnaflar, örnek bir davranış sergileyerek evlenecek genç çiftlere yüzde 40'a varan indirim uyguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası'na bağlı esnaflar, örnek bir davranış sergileyerek evlenecek genç çiftlere yüzde 40'a varan indirim uyguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından Türkiye genelinde, çeşitli projeler hayata geçmeye devam ediyor. Elazığ'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilen 340 aileye evlilik kredisi verilirken esnafta gençlere destek olmak için taşın altına elini koydu. Bu çerçevede Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odasına bağlı 44 firma tarafından yeni evlenecek çiftlere giyim, gelinlik ve tekstil ürünlerinde yüzde 20 ile 40 arasında indirim başlatıldı. Elazığ esnafı ülkeye örnek olurken, evlilik alışverişinde indirim yapacak firmaların daha da artması bekleniyor.

"340 ailenin başvuruları kabul edildi ve paraları ödenmeye başlandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' olarak ilan edildiğini belirten Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, "Bu kapsamda hem bakanlığımız nezdinde hem de yerelde bizler önemli çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalardan en önemlisi de evlenecek gençlere aile ve gençlik fonundan sağlanacak kredi tutarıdır. Bununla ilgili ilimizde 863 aile başvuruda bulundu ve 340 ailenin başvuruları kabul edildi ve paraları ödenmeye başlandı. Ulusal anlamda yapılan indirimler dışında, yerelde de ne yapabiliriz diye kafa yorarken Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve diğer başkanlarla birlikte bir çalışma yaptık. Yerelde tüm farklı sektörlerde 44 firma, yüzde 40 ile 40 oranında indirim sağlayacaklarına yönelik taahhütte bulundular ve sözleşme imzaladık. Aynı zamana indirim yapacaklarına dair, firmalara stickerlar yapıştırdık. Firmaların arttırılmasına yönelik çalışmalarımız hızlıca devam edecektir" dedi.

"Asıl hedef aile kurumunun ve toplumunun güçlenmesidir"

Kampanya hakkında bilgilendirmelerde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mitat Ulaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edildi. Bizler de gerek şehir olarak gerekse de oda olarak bu kampanyaya destek olmak istedik. Sürecin başından itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, Ticaret Müdürlüğümüz, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanlığımız ve odalarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışarak süreci tamamladık. Giyim, hazır giyim, gelinlik ve tekstil alanındaki esnaflarımızı ziyaret ederek hem süreçle alakalı bilgi paylaşımında bulunduk hem de onların söylemlerini dinledik. Buradaki asıl amaç, aile kurumunun güçlenmesi ve toplumsal bağlılığın oluşmasını oluşturmak içindir. Yerel esnaf bu şehrin her anlamda paydaş sorunlarında, devletinin ve milletin yanında olduğunu ifade etmiştir. Bugün de cumhurbaşkanımız ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının çağrısına şehrimizin esnafları da destek olmuştur. Ben özellikle şehrimizin esnaflarına teşekkür ediyorum. Burada asıl hedef aile kurumunun ve toplumunun güçlenmesidir. Bizim sektörümüzde odamıza bağlı olan gelinlik, hazır giyim ve tekstil ürünlerinden yeni evlenecek çitlerimize destek verdiğimizi belirtmek istiyorum. Sürecin başlamasıyla birlikte yüzde 20'de başlayarak yüzde 40'a kadar sektörel dağılımında bir destek olacak" ifadelerini kullandı.

"Evlenecek çiftlere yüzde 30 ile 40 arasında indirim yapacağız"

Giyim mağazasında yeni evlenecek çiftlere destek verdiklerini belirten işletme sahibi Gülnihal Canbay Dişli, "Aile Yılı kapsamında bizde esnaf olarak yeni evlenecek çiftlere yüzde 30 ile 40 arasında indirim yapacağız" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

