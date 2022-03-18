Aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı - Son Dakika
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Aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı

18.03.2022 09:27
Aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı.

Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği "Uyuşturucu" konulu panel Erzin Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Panel öncesi Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ilgili bilgiler verildi.

Slayt eşliğinde yapılan sunumda, uyuşturucu kullanan bir öğrencinin hal ve hareketleri, bununla birlikte düştüğü bunalımlar aktarıldı.

Daha sonra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu ve Erzin İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, uyuşturucu konusunda ailelerin çok dikkatli olması gerektiğini, eğer önlem alınmazsa sonuçların çok ağır olacağını söyledi. - HATAY

Aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı

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Uyuşturucu, Hisarcık, Hatay, Erzin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aileler uyuşturucu konusunda uyarıldı - Son Dakika


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