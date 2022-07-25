Ailelerin direnişi bin 56'ncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 56'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 56'ncı gününe girdi. Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdüren anne Sariye Tokay, evladının 14 yaşında kandırılarak dağa götürüldüğünü belirterek bunun Kürtlük davası olmadığını söyledi. Tokay, "11 yıldır oğlumu PKK'ya teslim etmişler. 3 yıl bitmek üzere burada feryat ediyoruz, HDP bizi duymazlıktan geliyor. Onlar nereye gitse peşlerini bırakmayacağız. Tek evlat dağda kalsa bile bu mücadeleyi bırakmayacağız. Oğluma sesleniyorum, eğer beni duyuyor ve görüyorsan gel. 37 arkadaşın gelip teslim oldu ve ailelerine kavuştu. Sen de gel, bu hasret bitsin artık. Yuvana geri dön" dedi. - DİYARBAKIR