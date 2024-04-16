Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği - Son Dakika
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Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği

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Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti, ilkbahar manzaralarıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen antik kent, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor. Aizanoi Antik Kenti, Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi, 'İkinci Efes' olarak da nitelendiriliyor. Kütahya merkeze 50 kilometre uzaklıkta yer alan, yılda ortalama 60 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede her mevsim güzel görüntüler oluşuyor. İlkbahar güzellikleri ile şu sıralar fotoğraf çekmek isteyenlere eşsiz güzellikler sunuyor. İlkbahar manzaralarıyla ayrı bir güzelliğe bürünen antik kent, havadan da görüntülendi.

16.04.2024 10:45  Güncelleme: 10:52
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Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği

KÜTAHYA - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti, ilkbahar manzaralarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen antik kent, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapıyor.

Aizanoi Antik Kenti, Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi, 'İkinci Efes' olarak da nitelendiriliyor.

Kütahya merkeze 50 kilometre uzaklıkta yer alan, yılda ortalama 60 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgede her mevsim güzel görüntüler oluşuyor.

İlkbahar güzellikleri ile şu sıralar fotoğraf çekmek isteyenlere eşsiz güzellikler sunuyor.

İlkbahar manzaralarıyla ayrı bir güzelliğe bürünen antik kent, havadan da görüntülendi.

Aizanoi Antik Kenti\'nde ilkbahar güzelliği
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aizanoi Antik Kenti'nde ilkbahar güzelliği - Son Dakika

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