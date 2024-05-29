AJet uçağı gece geç saatlerde Adana'ya indi, yolcular tepki gösterdi - Son Dakika
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AJet uçağı gece geç saatlerde Adana'ya indi, yolcular tepki gösterdi

AJet uçağı gece geç saatlerde Adana\'ya indi, yolcular tepki gösterdi

Ankara-Gaziantep uçuşu yapan AJet firmasına ait uçağın gece geç saatlerde Adana'ya iniş yapması üzerine yolcular, havayolu yetkililerine tepki gösterdi. Uçak, arıza nedeniyle rötar yaparak Gaziantep'e ulaşamadı. Havayolu yetkilileri, yolculara karayolu ile Gaziantep'e ulaşım teklifi yaparken, yolcular otobüsle gitmek istemediklerini belirtti. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.05.2024 12:15
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Ankara- Gaziantep uçuşu yapan Türk Hava Yolları'nın alt şirketi AJet firmasına ait uçağa binen yolcular, gece geç saatlerde Adana Havalimanı'na indirilince duruma tepki gösterdi.

İddiaya göre, dün gece saat 23.55'te kalkması beklenen Ankara-Gaziantep AJet uçağı, yolculara iletilen arıza nedeniyle rötar yaparak Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yaklaşık 45 dakika geç havalandı. Bilinmeyen bir nedenle Gaziantep'e iniş gerçekleştiremeyen uçak, gece geç saatlerde Adana'ya iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular, Adana Havalimanı'na indiklerinde kendilerini karşılayan havayolu yetkililerinin karayolu ile Gaziantep'e ulaşım teklifini reddederek, "Biz otobüsle gidemeyiz. Burada ilacı olan var, yaşlı olanlar var. Bizi neden mağdur ediyorsunuz? Otobüsle gidecek olsak Ankara'dan giderdik" şeklinde tepki gösterdi.

Bagaj teslim bölümünde yolcuları karşılayan havayolu firma yetkilisi ise, "Olağan şeyler bunlar, bazen olan şeyler" diyerek bu tip durumların zaman zaman yaşanabileceğini savundu. Yolcuların "Ne olağan şeyi ya" şeklinde tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AJet uçağı gece geç saatlerde Adana'ya indi, yolcular tepki gösterdi - Son Dakika

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