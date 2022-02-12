AK Kadınlardan Başkan Kaplan'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyeleri, AK Parti Aydın İl ve Koçarlı İlçe Kadın Kolları Başkan ve üyeleri Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a hayır olsun ziyaretinde bulundular.

Yeni Belediye binasının hizmete girmesinin ardından adeta ziyaretçi akınına uğrayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a haftanın son ziyareti AK Partili kadınlar tarafından gerçekleşti. Ziyarete AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Genel Merkez Ege Bölgesi Koordinatörü Tülay Beşkonak Özçay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Kıratlı, AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde, Koçarlı Kadın Kolları İlçe Başkanı Aylin Dağdeviren ve İl ve İlçe Kadın kolları yönetimi katılırken, Başkan Kaplan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek AK Kadınlara teşekkür etti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Genel Merkez Ege Bölgesi Koordinatörü Tülay Beşkonak, ziyarette yaptığı konuşmada yeni belediye hizmet binasının Koçarlı'ya hayırlı olmasını dileyerek, yeni binada Başkan Kaplan tarafından Koçarlı için güzel hizmetler yapılacağına işaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, AK Kadınlara ziyaret için teşekkür etti.

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