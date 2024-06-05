AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek, bir süredir hastanede tedavi gördüğü süreçte hayatını kaybetti. Cenaze namazı sonrası Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.

05.06.2024 15:26
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AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir hastanede tedavi gören 72 yaşındaki AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek, hayatını kaybetti. 1952 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Pakyürek, serbest muhasebecilik ve il genel meclisi üyeliğinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası Pakyürek, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcı Recep Altepe, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Aydın ve çok sayıda seveni katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Niyazi Pakyürek Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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