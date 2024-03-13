AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve İl Başkanı Ersin Yılmaz Çıldır\'ı ziyaret etti

Yerel

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz Çıldır'ı ziyaret etti.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi partilerde seçim çalışmaları her geçen gün artarak devam ediyor.AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz Çıldır'ı ziyaret ederek ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdiler.

Vekil Koç ve İl Başkanı Ersin Yılmaz'ı AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, Çıldır Belediye Başkanı ve AK Parti Çıldır Belediye Başkan adayı K. Yakup Azizoğlu, AK Parti Çıldır İl Genel Meclis Üyesi adayları A. Rıfat Vural, Kenan Baydar ve çok sayıda partili karşıladılar.

Ziyaret çerçevesinde ilk olarak AK Parti Çıldır İlçe binasını ziyaret eden Vekil Koç burada partilere bir konuşma yaptı. Çıldır'a AK Parti belediyeciliği ile çok güzel işler yapıldığını belirten vekil Koç " Çıldır 10 yıllık AK Parti belediyeciliği ile büyük değişimlere imza attı. Çıldır Belediye başkanımız sayın K. Yakup Azizoğlu'nun gayretleri ve özverili çalışmaları, hükümetimizin de desteği ile ilçenin bir çok eksikliği giderildi. İnşallah bir kez daha AK Belediyecilik ve Yakup başkanla birlikte çok daha güzel işlere imza atılacaktır. Halkın en büyük taleplerinden biri olan ve alt yapısı tamamlanan doğalgaz bu yıl içerisinde Çıldır'da hizmet vermeye başlayacak. Gerek Yakup Başkan olsun, gerekse İl Genel adaylarımız Rıfat bey ve Kenan bey olsun bu yörenin insanları. En büyük temennimiz ve arzumuz sizlerin de üstün gayretleri ile Çıldır'da üç sıfır yaparak büyük bir seçim zaferi kazanmak. Ben bu kıymetli adaylarımızla bunun hiçte zor olmayacağı kanısındayım" dedi.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Ersin Yılmaz'da seçimin son derece meşakatli geçeceğine vurgu yaparak " Her güzel iş gibi, çıkmış olduğumuz bu davada son derece kutsaldır ve çok güzel olacak. Bu seçimde hep birlikte daha çok çalışacağız ve bir birinden kıymetli adaylarımızı kazandıracağız. Ben Çıldırlının istikrardan yana olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu'da seçim sürecinin istedikleri gibi gittiğini belirterek " yaklaşık 15 gün sonra partimize gönül veren gerek burada olsun, gerekse yürekleri burada olan AK Partinin gönüllü neferleri ile birlikte güzel bir zafer elde edeceğiz. Gerek belediyeyi kazanmak, gerekse İl Genelde iki sıfır yapmak için durmaksızın çalışıyoruz. İlçe merkezimizde ve köylerimizde olsun gittiğimiz her yerde partimize ve adaylarımıza büyük teveccüh var. Böylesine güzel ilgi gördükçe bizimde zafere olan inancımız artıyor. İnanıyorum ki bu seçimden alnımızın akıyla çıkacağız" dedi.

Parti binasında yapılan toplantının ardından vekil Koç, İl Başkanı Ersin Yılmaz, AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, Çıldır Belediye Başkanı K. Yakup Azizoğlu, İl Genel Meclis Üyesi adayları A. Rıfat Vural ve Kenan Baydar ilçede esnaf ziyareti gerçekleştirdiler. Esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek sohbet ettiler. Geçekleştirilen ziyaretin ardından vekil Koç ve Başkan Yılmaz ilçeden ayrıldılar. - ARDAHAN