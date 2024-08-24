AK Parti Aydın Milletvekilleri Aydın Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Aydın Milletvekilleri Aydın Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti

AK Parti Aydın Milletvekilleri Aydın Şehir Hastanesi\'ni Ziyaret Etti

AK Parti Aydın Milletvekilleri, Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı süren çalışmalarını yerinde inceledi. İl Sağlık Müdürü ve yüklenici firma yetkilileri tarafından bilgilendirme yapıldı.

24.08.2024 11:37
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AK Parti Aydın Milletvekilleri yapımı süren Aydın Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti Aydın Milletvekilleri ve beraberindeki heyet Türkiye'nin 21. Şehir Hastanesi olarak hizmete girecek ve Aydın'ın en büyük sağlık yatırımı olan Aydın Şehir Hastanesi'nde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve yüklenici firma yetkilileri tarafından Aydın'ın sağlık hizmet sunumunda gücüne güç katacak olan Aydın Şehir Hastanesi'nde yürütülen çalışmalar, son durum ve planlamalar hakkında milletvekillerine bilgiler verildi.

Milletvekillerine Aydın Şehir Hastanesi inşaatı ziyareti sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkan ve Başkan Yardımcıları ile yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Aydın Milletvekilleri Aydın Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Aydın Milletvekilleri Aydın Şehir Hastanesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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