AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığına Hüseyin Güler atandı.
AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziziye İlçe Başkanlığımıza Hüseyin Güler atanmıştır. Kıymetli kardeşime yeni görevinde başarılar diliyorum. Önceki Dönem İlçe Başkanımız Ensar Coşkun'a teşekkürlerimizi sunuyor, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimizle Aziziye'de emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › AK Parti Aziziye İlçe Başkanlığına Hüseyin Güler Atandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?