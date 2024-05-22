AK Parti, başıboş köpek düzenlemelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor

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AK Parti'nin başıboş köpek düzenlemelerine yönelik çalışmalarına ilişkin detaylar belli oldu. Buna göre, başıboş köpeklerin önce toplanması, kısırlaştırılması, bakımlarının yapılmasından sonra ise sahiplendirme konusunda teşvik sağlanacak.

AK Parti başıboş köpek düzenlenmelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, 4 bakanlığın konuya ilişkin notları Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teslim edildi. Yarın Yenişehirlioğlu hem notlarını AK Parti grubundan hem de konuya ilişkin nitelikli çalışma yapan akademisyenlerden ve ilgili STK'lardan görüş alacak. Görüşmenin ise 1 hafta ya da 10 gün sürmesi öngörülüyor. Daha sonra ki süreçte ise, köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, bakımlarının yapılmasının ardından sahiplendirme konusunda teşvik sağlanacak. Kaynaklar, sahiplenilmeyen köpeklerin ise uyutulmasına ilişkin uygulamaları içeren çalışmanın hazırlanacağı bilgisini verdi. Çalışmanın son hali ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde meclise gelecek. Yargı paketi içinse önümüzdeki hafta meclise gelmesinin beklendiği ifade edildi. - ANKARA