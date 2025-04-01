AK Parti Batman İl Başkanı Şansi: 'Özgürlüklerin önündeki engel CHP zihniyetidir'

AK Parti Batman İl Başkanı Şansi, bayramlaşma programına katıldı

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi:

"Özgürlüklerin önündeki en büyük engel CHP zihniyetidir"

BATMAN - AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Sason ilçe başkanlığının düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

AK Parti Sason İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Başkanı Hüseyin Şansi, İlçe Başkanı Abdullah Aydemir, gençlik ve kadın kolları yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şansi, partililerin ve vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Kürt sorununun çıkmasının temel sebebinin CHP zihniyetinin cumhuriyet dönemindeki ikinci anayasadan kaynaklı olduğunu ifade eden Şansi, "Özgürlüklerin önündeki en büyük engelde CHP zihniyetidir. Darbeler yaptı, muhtıralar verdi, postmodern darbeler yaptı. AK Parti'yi kapatmaya çalıştı, gezi olaylarını yaptılar, bugün de İmamoğlu'nun vesilesiyle her tarafı yıkıp yıkmaya çalıştı. CHP, buralara da nifak tohumlarını ekmeye çalışıyor. Biz, onları aramıza sokmayacağız. Bizler birbirimizi sevecek ve nifaka yer vermeyeceğiz. İmamoğlu meselesinde kazan kaynatmaya çalışıyorlar" dedi.

Şansi, bugüne kadar 2024 yılı içerisinde AK Partili belediyeler hakkında 60 tane inceleme yapıldığına değinerek, "CHP belediyelerine ise 59 inceleme yapıldı. Yolsuzluk yapanın kim olduğuna bakılmıyor. CHP belediyesine defalarca müfettiş gönderildi ama onlar uslanmadılar. Yolsuzluk yaptıkları gibi teröre de destek çıktılar. Bunların yolsuzlukları bir değil ki. Sadece pandemi döneminde yüzlerce konser düzenlediler ve kimsenin haberi olmadı. Hem de bu konserlere milyonlarca para ödediler. Bunların asıl sorunları birbirleriyledir. Bunlar birbirlerini açığa çıkarttı. Bu yaptıkları bilinenin çok az kısmıdır. Bu buz dağının görünen kısmıdır. Buz dağının asıl ve büyük kısmı görünmeyen alt kısmıdır. Bu kısım ortaya çıktığında bunların elleri ayakları birbirine dolanacak. Zaten bu yaptıkları panik de bu yüzdendir. Görünmeyen kısmın ortaya çıkmaması için kendilerine özel hukuk istiyorlar. Diyorlar ki biz çalıp çırpalım ama kimse bize dokunmasın. Öyle bir şey yok, kimseye özel bir hukuk yoktur" ifadelerinde bulundu.