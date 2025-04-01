AK Parti Batman İl Başkanı Şansi: 'Özgürlüklerin önündeki engel CHP zihniyetidir' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

AK Parti Batman İl Başkanı Şansi: 'Özgürlüklerin önündeki engel CHP zihniyetidir'

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Sason ilçe başkanlığının bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, CHP zihniyetinin özgürlüklerin önünde bir engel olduğunu ve partilerinin yolsuzluklar hakkındaki incelemelerini eleştirdi.

01.04.2025 20:09  Güncelleme: 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Batman İl Başkanı Şansi, bayramlaşma programına katıldı

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi:

"Özgürlüklerin önündeki en büyük engel CHP zihniyetidir"

BATMAN - AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, Sason ilçe başkanlığının düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

AK Parti Sason İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Başkanı Hüseyin Şansi, İlçe Başkanı Abdullah Aydemir, gençlik ve kadın kolları yönetimi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şansi, partililerin ve vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı. Kürt sorununun çıkmasının temel sebebinin CHP zihniyetinin cumhuriyet dönemindeki ikinci anayasadan kaynaklı olduğunu ifade eden Şansi, "Özgürlüklerin önündeki en büyük engelde CHP zihniyetidir. Darbeler yaptı, muhtıralar verdi, postmodern darbeler yaptı. AK Parti'yi kapatmaya çalıştı, gezi olaylarını yaptılar, bugün de İmamoğlu'nun vesilesiyle her tarafı yıkıp yıkmaya çalıştı. CHP, buralara da nifak tohumlarını ekmeye çalışıyor. Biz, onları aramıza sokmayacağız. Bizler birbirimizi sevecek ve nifaka yer vermeyeceğiz. İmamoğlu meselesinde kazan kaynatmaya çalışıyorlar" dedi.

Şansi, bugüne kadar 2024 yılı içerisinde AK Partili belediyeler hakkında 60 tane inceleme yapıldığına değinerek, "CHP belediyelerine ise 59 inceleme yapıldı. Yolsuzluk yapanın kim olduğuna bakılmıyor. CHP belediyesine defalarca müfettiş gönderildi ama onlar uslanmadılar. Yolsuzluk yaptıkları gibi teröre de destek çıktılar. Bunların yolsuzlukları bir değil ki. Sadece pandemi döneminde yüzlerce konser düzenlediler ve kimsenin haberi olmadı. Hem de bu konserlere milyonlarca para ödediler. Bunların asıl sorunları birbirleriyledir. Bunlar birbirlerini açığa çıkarttı. Bu yaptıkları bilinenin çok az kısmıdır. Bu buz dağının görünen kısmıdır. Buz dağının asıl ve büyük kısmı görünmeyen alt kısmıdır. Bu kısım ortaya çıktığında bunların elleri ayakları birbirine dolanacak. Zaten bu yaptıkları panik de bu yüzdendir. Görünmeyen kısmın ortaya çıkmaması için kendilerine özel hukuk istiyorlar. Diyorlar ki biz çalıp çırpalım ama kimse bize dokunmasın. Öyle bir şey yok, kimseye özel bir hukuk yoktur" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, İnceleme, AK Parti, Batman, Sason, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Batman İl Başkanı Şansi: 'Özgürlüklerin önündeki engel CHP zihniyetidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi

20:54 Savcılıktan “boykot“ çağrısı yapanlar hakkında soruşturma Savcılıktan "boykot" çağrısı yapanlar hakkında soruşturma
19:52 Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver’in gösterilerini iptal etti Fethiye ve Avcılar Belediyeleri, Gökhan Ünver'in gösterilerini iptal etti
19:46 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan trafik kazasında hayatını kaybetti
18:18 Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı, firması tüm projelerden çekildi
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
09:59 Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şifresiz kanalda
09:52 Altın bayram dinlemedi Yeni rekor geldi Altın bayram dinlemedi! Yeni rekor geldi
09:45 Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı Annesini baltayla kesmek istedi başaramayınca evi yaktı
09:42 Büyük tepki çekmişti Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu Büyük tepki çekmişti! Derbiden sonraki sözleri ortalığı karıştıran Yunus Akgün sessizliğini bozdu
09:36 Volkan Konak’ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı Volkan Konak'ın hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı
09:17 Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
09:08 Yok böyle maç Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor Yok böyle maç! Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor
09:06 Bahçeli’den İmamoğlu protestolarına ilk yorum 15 Temmuz hatırlatması yaptı Bahçeli'den İmamoğlu protestolarına ilk yorum! 15 Temmuz hatırlatması yaptı
08:56 Ferhat Göçer’den Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 21:26:12. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Batman İl Başkanı Şansi: 'Özgürlüklerin önündeki engel CHP zihniyetidir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement