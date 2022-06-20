AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan belediyeye asfalt eleştirisi - Son Dakika
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan belediyeye asfalt eleştirisi

20.06.2022 15:38
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan belediyeye asfalt eleştirisi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediyenin 27 milyona ihale ettiğini asfalt işimi eleştirerek, "27 milyon liraya yaklaşık olarak 18 kiloyetre yol yapılır. Bu şekilde 90 kilometre yama yapılır, hesabınızı iyi yapın" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediyenin 27 milyona ihale ettiğini asfalt işimi eleştirerek, "27 milyon liraya yaklaşık olarak 18 kiloyetre yol yapılır. Bu şekilde 90 kilometre yama yapılır, hesabınızı iyi yapın" dedi.

Başkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın 'Yolu Asfaltlıyoruz' sözünü eleştirdi. Alt yapı çalışmasında bozlan yolların asfaltlanmadığı yama yapıldığı söyleyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten asfalttı yolumuz 1 metre genişliğinde yama yapıyor ve ballandıra, ballandıra anlatıyor. Pırıl, pırıl yapacakmış yolları. Bu yollar sizden önce her gün yıkanırdı, sayenizde geçmişi hatırlamış olduk çöp çukur toz. 1 metrekare yamayı yapamaz oldunuz. Her yağmur sonrası şehrin merkezinde mıcır atmak gelenek oldu. 27 milyon liraya yaklaşık olarak 18 km yol yapılır. Bu şekilde 90 km yama yapılır, hesabınızı iyi yapın bir gün lazım olacaktır" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan belediyeye asfalt eleştirisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan belediyeye asfalt eleştirisi - Son Dakika
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