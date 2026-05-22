AK Parti Bursa\'da bayramlaşma coşkusu

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında teşkilat mensupları ve partililer bir araya geldi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programda birlik, beraberlik ve teşkilat çalışmaları vurgulanırken, partililer bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Programa AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Yavuz, Ayhan Salman ve Emel Gözükara Durmaz, AK Parti Bursa İl Başkanvekili Mehmet Emin Kasapoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Sevinç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, AK Parti ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, yaptığı konuşmada, "Bizler de AK Parti teşkilatları olarak sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman milletimizin yanında, milletimizin derdiyle dertlenen büyük bir hareketin mensuplarıyız. Ulaşımdan altyapıya, sosyal belediyecilikten çevre yatırımlarına kadar her alanda Bursa'mızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek için gayret ediyoruz. Kaynakları doğru planlayarak su faturalarında yaptığımız yüzde 35'e varan indirimde olduğu gibi sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşımızın bütçesine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajını teşkilata ilettiğini belirterek, Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Ala, dünyada belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçildiğini ifade ederek Türkiye'nin dış politikada ilkeli duruşunu sürdürdüğünü kaydetti. Ala, "Dünyada olup bitenler gözümüzün önünde burada çok önemli insiyatifleri alabilen bir ülke haline geldi. Bu gün dünyanın hangi köşesine giderseniz gidin Recep Tayyip Erdoğan dediğinizde insanlar saygı duyuyor ve selamlıyor. Türkiye dediğinizde dünyanın her yerinde insanlar tavrına, tutumuna dikkat ediyor. 25 yıl önce bu böyle değildi biz tabii ki milletimizin katkılarıyla bunları yaptık. Bölgemize bakınca bölgemizde de çok önemli sorunlar zaten on yıllardır devam ediyor, bizim dönemimizde çok büyük çalkantılar oldu ama Türkiye, her yönünde dünyayı etkileyen sarsıntılar meydana gelirken istikrarlı bir şekilde AK Parti hükümeti ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. Tabii ki milletimizin problemlerini takip ediyor ve önemli sorunları çözdük fakat çözeceğimiz sorunlarda var. Biz hiçbir zaman problemleri görmeyen bir parti olmadık biz problemleri görür, çözüm önerilerini tartışırız ortak aklı oluştururuz, milletimizden gelen emanet olduğunu bilerek hareket ederiz. Yaptıklarımızı tartışırız yapamadıklarımızın da izahını yapar yanlış yaptıysak da izahını veririz. AK Parti'nin sütunları ve ayakları bunlardır" dedi.

Bayramlaşma programı, partililerin tek tek bayramlaşması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA