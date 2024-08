Yerel

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: "İlk günkü aşkla kutluyoruz"

BURSA - AK Parti'nin kuruluşunun 23'üncü yılı Bursa İl Binası'nda yapılan açıklamayla kutlandı. İl Başkanı Davut Gürkan, "Partimizin 23'üncü kuruluş yıldönümünü ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla kutluyoruz" dedi.

AK Parti'nin kuruluş 23'üncü kuruluş yıl dönümüne AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan başta olmak üzere milletvekilleri, eski ve mevcut belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Davut Gürkan açıklamasına, "Adı AK Parti diyoruz. İlk günkü aşkla, İlk günkü heyecanla kutluyoruz" sözleriyle başladı.

Başkan Gürkan ; "Her türlü engelleme çalışmalarına rağmen aziz milletimizin güven ve desteği sayesinde, girdiğimiz her seçimden başarıyla ayrıldık. Bugün, partimizin 23'üncü kuruluş yıldönümünü; "Adı AK Parti" diyerek ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Partinin, Türk siyasi tarihine eser siyaseti ile damgasını vurduğunu belirten Başkan Davut Gürkan; "İktidara geldiği ilk günden itibaren yerelden genele altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık ve spor gibi pek çok alanda gerçekleştirdiği yenilikçe çalışmalarıyla, ülkemizin son 23 yılına eserleri ile damgasını vurmuş bir partidir" diye konuştu.

Kurulduğu günden itibaren milleti teveccühünü kazanan ve girdiği tüm seçimlerden yine milletin oylarıyla birinci parti olarak çıkan AK Parti'nin, bugün dünyada en fazla üyeye sahip Sivil Toplum Kuruluşuna dönüştüğünü belirten Başkan Davut Gürkan, şu ifadelere yer verdi; "Her türlü engelleme çalışmasına rağmen aziz milletimizin güven ve desteği sayesinde girdiğimiz her seçimden başarıyla ayrılarak geldiğimiz bugün, partimizin 23'üncü kuruluş yıldönümünü ilk günkü aşkla, ilk günkü heyecanla kutluyoruz. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde tam 23 yıl önce 'Erdemliler Hareketi' olarak kurularak, Türk siyasi tarihine hizmetleri ile damga vuran AK Parti, Türkiye ile büyüyen bir siyasi hareket olmuştur. 'Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek, 14 Ağustos 2001'de siyaset ve demokrasi tarihimizde yerini alan partimiz, milli iradeyi her şeyin üzerinde tutarak aziz milletimizle birlikte yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Geçen 23 yıllık sürede, Türkiye'yi dev projelerle buluşturduk, özgürlükleri genişlettik, ekonomiyi güçlendirdik ve ülkemizi dünyada saygın bir konuma getirdik"

Başkan Davut Gürkan sözlerini şöyle tamamladı: "Partimizin 23 yıllık başarı hikayesi sadece bir siyasi hareketin değil, aynı zamanda milletimizin iradesinin, cesaretinin ve inancının bir yansımasıdır. AK davanın AK kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne kadar partimizin değişik kademelerinde hizmette bulunmuş tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, ahirete irtihal eden dava arkadaşlarıma yüce Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti'mizin 23'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekrandan izlendi.