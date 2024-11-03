AK Parti Çıldır Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Çıldır Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Çıldır Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı

AK Parti Çıldır Gençlik Kolları Kongresi'nde Fırat Yılmaz yeniden başkan seçildi.

03.11.2024 11:48
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AK Parti Ardahan ve İlçe Başkanlıkları kongrelerinin ardından Kadın ve Gençlik Kolları Kongrelerine başladı.

İlk olarak Çıldır ilçesi Gençlik Kolları Başkanlığı seçimiyle başlayan kongre Çıldır Konferans salonunda gerçekleştirildi. Kongre İl Başkanı Ersin Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Aytaç Ulutaş, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Ahmet Murat Çağlayan, Çıldır İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, Çıldır İl Genel Meclis Üyesi A. Rıfat Vural, Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Karakoyun ve çok sayıda genç katıldı.

Divan oluşmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal marşı ile devam eden kongre protokol konuşmalarının ve faaliyet, gelir gider hesaplarının okunup oylanması sonrası seçime gidildi. Tek adayla gidilen kongrede Fırat Yılmaz yeniden Çıldır Kolları Başkanlığına seçildi.

Seçim sonrası açıklama yapan Başkan Fırat Yılmaz, " AK Parti Çıldır Gençlik Kolları 7. Olağan Kongremizi büyük bir coşku ile gerçekleştirdik Kongremize katılan MKYK Üyemiz Ahmet Murat Çağlayan İl Başkanımız Ersin Yılmaz Merkez İlçe Başkanımız Aytaç Ulutaş İl Gençlik Kolları Başkanımız Emre Karakoyun İlçe Başkanımız Kürşat Gündoğdu ve Yönetim kurulu üyeleri Kadın Kolları Başkanımız Sıla Coşkun İGM Üyemiz A. Rıfat Vural gençlerimize delegelerimize ve tüm Çıldır halkına teşekkür ederim" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Çıldır Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı - Son Dakika

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