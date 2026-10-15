AK Parti Çıldır heyeti, Gümrük Müdürü Oğul'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. - Son Dakika
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AK Parti Çıldır heyeti, Gümrük Müdürü Oğul'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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AK Parti Çıldır heyeti, Gümrük Müdürü Oğul\'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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AK Parti Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, İl Genel Meclis Üyesi A.Rıfat Vural ve İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu, Aktaş Sınır Kapısı Gümrük Müdürlüğüne atanan Mustafa Oğul'a hayırlı olsun ziyareti yaptı. Ziyarette ilçe ve gümrük kapısındaki hizmetler konuşuldu, Oğul teşekkür etti.

AK Parti Çıldır teşkilatınca Çıldır Aktaş Sınır Kapısı Müdürü Mustafa Oğul'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirildi.

AK Parti Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, İl Genel Meclis Üyesi A. Rıfat Vural ve İlçe Başkanı Kürşat Gündoğdu Aktaş Sınır Kapısı Gümrük Müdürlüğüne atanan Mustafa Oğul'u ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette ilçe ve gümrük kapısında yapılan hizmetler üzerine bilgi alışverişi yapıldı. Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Müdür Oğul Başkanlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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