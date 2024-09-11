AK Parti Çorum İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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AK Parti Çorum İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları Toplantısı Gerçekleştirildi

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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Çorum'da yapılan toplantıda muhalefet partilerinin normalleşmesinin Türkiye'ye huzur getireceğini belirtti.

11.09.2024 17:15  Güncelleme: 17:39
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ERKAN KARACA

(ÇORUM) - AK Parti "Çorum İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Ana muhalefet partisi ve muhalefet partilerinin normalleşmesi Türkiye'ye hur ve sükünet getirecek demektir ama ne kadar sürdü; 3 ay sürmedi. Haziran 2024 tarihinde yaptığımız görüşme Ağustos ayının sonunda anormalleşmeye başladı. Fakat biz hala o yumuşak üslubumuzu nezaket çerçevesindeki eleştirilerimizi, eleştiriler ağır olabilir ama nezaket çerçevesinde olabilir" dedi.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu'unn yanı sıra bazı AK Parti'li miletvekilleri ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın katıldı.

Mustafa Elitaş, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Şimdi 31 Mart tarihinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dedi ki normalleşme yapalım. Nasıl normalleşme yapalım? Siyasi parti Genel Başkanları birbirlerine hakaret etmesinler bağırıp çağırmasınlar bir araya gelsinler ülke meselelerini değerlendirsinler. Sayın Cumhurbaşkanımız da doğru dedi. Sıkılı yumrukla tokalaşılmaz. Bayramlarda dahi merhaba diyemeyen, sırtlarını dönen selam verdiğinde haber olan bir ülkeyi yaşamıştık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu 'normalleşme' dediği ifadeyi bizim 'yumuşama' dediğimiz ifadeyi hayata geçirmeye çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir grup toplantısında ifade etti ki; 'inşallah ümit ediyoruz bu görüşmelerden sonra muhalefet normalleşir' dedi. Sayın Özgür Özel'de bir konuşmasında dedi ki, bana dedi sürekli dava açılırdı ne davası diye sordu basın mensupları, hakaret davası açılırdı ama bu normalleşme sürecinden sonra hakaret davası açılmaz dedi. Açılmamaya başladı dedi. Demek ki, muhalefet partisinin artık milletimizin üslubuna adabına ve etik değerlerine yakışır bir şekilde söylem geliştirirse ana muhalefet partisi ve muhalefet partilerinin normalleşmesi Türkiye'ye hur ve sükünet getirecek demektir ama ne kadar sürdü; 3 ay sürmedi. Haziran 2024 tarihinde yaptığımız görüşme Ağustos ayının sonunda anormalleşmeye başladı. Fakat biz hala o yumuşak üslubumuzu nezaket çerçevesindeki eleştirilerimizi, eleştiriler ağır olabilir ama nezaket çerçevesinde olabilir."

"2002'den bu yana Çorum 25 Milyar TL yatırım aldı"

Bir gazetecinin, "Çorum devlet yatırımlarından yeterli hizmeti alacak mı" sorusuna Elitaş, şöyle yanıt verdi:

"Siz Çorum'un AK Parti döneminde ne kadar yatırım aldığını biliyor musunuz? Bende bilmiyorum Çorumun yabancısıyım. Bilen arkadaşlarımıza sordum ne kadar diye. 2002 yılından bu tarafa 25 milyar lira Çorum yatırım almış. Sizin dedikleriniz doğru. Diğer illerle kıyasladığımız zaman yatırımların ne kadar olduğuna bakmamız lazım. Her vilayete gittiğimizde bizim milletvekillerimizden birisi geldiğinde veya yetkili birisi geldiğinde biz yeterli yatırımları alamadık diyor. Siz Yozgat'ı örnek gösteriyorsunuz Yozgat'ta diyor ki biz de yeterli yatırım alamadık. Şimdi umucu olmak lazım. İstekte bulunmak lazım ama o yapılacak. Bakın bundan az önce söylediğim gibi gelirken Çorum'a girerken karayollarının çok güzel yaptığı harika bir çevre yolu var. Yaklaşık 15 kilometrelik, 20 kilometrelik bir yol alt geçitleriyle beraber içeriye girdiğimiz zaman yeşil alanlarıyla o parklarıyla şehrin belediyenin hizmetleri çerçevesinde olan yollar kaldırımdan yürüyerek geldik. Vatandaşa sağa sola selam verirken, ayağımız bir tek kaldırım taşına dokunmadı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel AK Parti Çorum İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Çorum İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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