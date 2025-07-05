AK Parti\'den Mudanya Belediyesi\'ne Emlak Vergisi Tepkisi

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Mudanya Belediyesi tarafından emlak vergilerine yapılan yüzde 3 bine varan zamma tepki gösterdi. Yüzde 700 ile yüzde 3000 arasında değişen oranlarda yapılan artışları "fahiş zam" olarak nitelendiren Bayrak, bu artışların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Belediye tarafından muhtarlıklarda askıya çıkarılan rayiç değerlerin birkaç gün içinde kesinleşeceğine dikkat çeken Bayrak, "Göynüklü Mahallesi Kumsal Sokak'ta 2021 yılında 87,54 TL olan arsa birim değeri, 2025 yılı için 278,49 TL olarak belirlendi. Ancak yeni zamla bu rakam 8 bin TL'ye çıkarıldı. Güzelyalı Burgaz Mahallesi 2. Nilüfer Sokak'ta ise 2025 için belirlenen 1.272,46 TL'lik değer, 2026 yılında 18 bin TL'ye yükseltildi. Bu oranlar akıl ve vicdan dışıdır" dedi.

Mudanya'nın tüm mahallelerinde benzer artışların görüldüğünü ifade eden Bayrak, CHP'li belediyeyi sert sözlerle eleştirdi. "Yatırım yapılmayan, onlarca parselin satıldığı bir dönemde, kötü yönetimin faturası vatandaşa kesilemez" diyen Bayrak, vatandaşların bu konuda mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bayrak, yaptığı açıklamada, "Mudanya'da vatandaşın sırtına yük bindirmek değil, hizmet üretmek gerekir. Bu rayiç bedeller derhal geri çekilmeli, vatandaşla belediye arasında adil bir denge kurulmalıdır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA