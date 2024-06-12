AK Parti Denizli İl Başkanı: Şehir hastanesi projesi hızla tamamlanacak - Son Dakika
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AK Parti Denizli İl Başkanı: Şehir hastanesi projesi hızla tamamlanacak

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'de yüzde 25'i tamamlanan şehir hastanesi projesinde yeni ihalenin yapılmasının ardından kalan yüzde 75'lik bölümünün büyük hızla tamamlanacağını belirtti. Güngör, ayrıca 1100 yataklı Denizli Şehir Hastanesi ve 400 yataklı Acil Durum Hastanesi projelerinin de kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

12.06.2024 16:19
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AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yüzde 25'lik bölümü tamamlanan şehir hastanesi projesinde yeni ihaleni yapılmasının ardından kalan yüzde 75'lik bölümünün büyük hızla yapılacağını belirtti.

Denizli'de yüzde 25'i tamamlanan şehir hastanesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bilgi verdiklerini söyleyen İl Başkanı Güngör; "Denizli Şehir Hastanemizin temeli atılmış, inşaatında yüzde yirmi beşlik bölümü bitirilmişti Şehir hastanemizin yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle ihalesi tekrar yapıldı. Hastane ihalesini alan firmada bölge hastanemizin inşaat çalışmalarına çok hızlı şekilde başlayacak ve şehir hastanesini Denizli'mize kazandıracağız. 1100 yataklı Denizli Şehir Hastanemizin ihalesinin yanında, 400 yataklı Acil Durum Hastanemizin ihalesi de gerçekleştirildi. Sağlık alanında ilimize çok büyük kazanımlar sağlayacak bu iki önemli projemizi de çok kısa sürede bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız. AK Parti ile birlikte ilimize hizmet yağmaya devam ediyor. Halkımızın rahatı, huzuru ve sağlığı için elimizden geleni yapıyoruz. Denizli hak ettiğini almaya devam edecek. Denizlili hemşerilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Bu şehirde taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. İhaleleri tamamlanan tüm yatırımlarımızın takipçisi olacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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