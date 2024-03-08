AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı: Kadınlar AK Parti iktidarıyla daha aktif

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştiren AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, AK Parti iktidarıyla beraber kadının eğitim alanında ve iş hayatında daha aktif olduğunu söyledi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, yönetim kurulu üyeleri ve partililer il başkanlığında bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in açıklamasını okuyan Beşe, kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu inşa edeceğini söyledi.

Beşe, "Cumhurbaşkanımızın; 'Kadınların bireysel özgürlüklerinden siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti, bir lütuf veya imtiyaz değil, 'hak mücadelesi' olarak gördük' sözleriyle de vurguladığı gibi, biz kadın ve erkeğin adalet içinde toplumu birlikte inşa edeceğine inandık. AK Parti kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların; bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi" dedi.

Açıklamanın devamında Beşe, "2004 yılında ilk defa anayasamızın 10. maddesine 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir' hükmünü ekledik" ifadelerine yer vererek, şunları kaydetti:

"2010 yılında anayasada yaptığımız düzenleme ile kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik.

2013 yılında kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile birlikte kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015 tarihinde kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı. Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13.5'ten yüzde 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı."

AK Parti hükümetiyle kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden hibe ve teşvikleri arttırdıklarının belirten Beşe, " İŞKUR, KOSGEB, ORKÖY, TKDK programlarını hayata geçirerek kadın istihdamına destek olduk ve kadın girişimcilerin üretime katılımıyla ekonomik anlamda daha güçlü bir konuma gelmelerine katkı sağladık. Kooperatifler Kanunu'nda, Gelir Vergisi Kanunu'nda kadınlar lehine yapılan düzenlemeler ve SGK teşvikleri ile kadının işgücüne katılma oranı yüzde 36 düzeyine ulaştı. 1935 yılında yüzde 4.1 olan parlamentodaki kadın oranı 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılamadı. Bu oran 22 yıldır peyderpey artarak bugün yüzde 20'ye ulaştı. 22 yıldır, başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip tek parti AK Parti'dir" ifadelerine yer verdi.

Son olarak Beşe, "Cumhurbaşkanımız, kadının siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu vurgulayarak 22 yıldır kararlı bir duruş sergilemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok adım atmıştır. AK Parti kadın hakları ve aile bütünlüğünün korunması konusunda 'Hem hem de' diyen bir partidir. Politikalarımızı bu yönde oluşturuyoruz. Elde ettiğimiz kazanımların yanında yeni ihtiyaçlarla birlikte daha yapılacak çok iş olduğunun da farkındayız. Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz. Kadim doğrular ve yeni gerçekler ışığında; evinde, ofisinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teri ve akıl teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, daha güçlü, daha eşit ve daha adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza, birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR