AK Parti Erzurum İl Başkanı: Darbe dönemleri kapandı, şer odaklarını unutmayacağız - Son Dakika
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AK Parti Erzurum İl Başkanı: Darbe dönemleri kapandı, şer odaklarını unutmayacağız

AK Parti Erzurum İl Başkanı: Darbe dönemleri kapandı, şer odaklarını unutmayacağız

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğulu, Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını belirterek, "Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

27.05.2024 13:41
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AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğulu, Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını belirterek, "Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

27 Mayıs Demokrasi darbesinin yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğulu, "Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı toplum mühendisliğinin temelleri, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen ilk darbe olan 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile atılmıştır. 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak vicdanlara, hukuka, tarihe ve insanlığa silinmez bir leke bırakmıştır. Dönemin tek partili CHP yönetimiyle girdikleri seçim yarışında rekor oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa süre içinde gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu'dan silmeye çalışan CHP iktidarının anti-demokratik uygulamalarını izale etmiş, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından "Türkçe Ezan" uygulamasını kaldırarak Anadolu'nun Ezan-ı Muhammedi'ye olan özlemini gidermişlerdir. Devlet ve vatandaşın kuvvetli bağından rahatsız olanlar çeşitli yalan ve iftiralarla 1960 yılında, askerin namlusunun Çankaya Köşkü'ne çevrilmesini sağlamışlardır" dedi.

"Doğrudan millete savaş açan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime anti-demokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari "Yassıada Yargılamaları" ile masum insanları hukuk dışı şekilde idam etmiştir. İdam edilenler Milletin Vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur" diyen Başkan Küçükoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Üzerinden yarım asırdan fazla geçmesine rağmen benzer bir senaryo da 15 Temmuz'da sahnelenmeye çalışılmıştır. Ancak Milletimiz vakur duruşuyla, millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını 15 Temmuz'da son kez bozmuş; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir.

Bu vesile ile Türkiye'de darbe dönemlerinin kapandığını ve darbelere karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyor; demokrasi ve özgürlüklerin daim olması adına canlarını feda eden Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız" - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Erzurum İl Başkanı: Darbe dönemleri kapandı, şer odaklarını unutmayacağız - Son Dakika

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