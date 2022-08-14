Milletvekili Erdoğan'ın acı günü - Son Dakika
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Milletvekili Erdoğan'ın acı günü

14.08.2022 13:23
Milletvekili Erdoğan'ın acı günü

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın annesi Zeynep Erdoğan vefat etti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'ın annesi Zeynep Erdoğan vefat etti.

Milletvekili Erdoğan'ın annesi Zeynep Erdoğan'ın cenazesi bu gün ikindi namazını müteakiben Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Tuğsuzlar Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedileceği öğrenildi. Merhume Zeynep Erdoğan'ın taziyelerinin ise Besni Latif Doğan Taziye evinde kabul edileceği açıklandı.

Annesi Zeynep Erdoğan'ın vefatını sosyal medya hesabından duyuran AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, "Muhterem Annem Zeynep Erdoğan vefat etmiştir. Cenazesi bugün Besni Tuğsuzlar Camisinde ikindi namazının ardından Besni Mezarlığı'na defnedilecektir. Rabbim mekanını cennet eylesin. Taziye yeri, Besni Latif Doğan Taziye Evi" şeklinde açıklamada bulundu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Milletvekili Erdoğan'ın acı günü - Son Dakika

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