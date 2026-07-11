Ayasofya’ya Fetih Yürüyüşü Coşkuyla Tekrarlandı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığınca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümü dolayısıyla geçen yıl başlatılan "Bir Gençlik Yürüyüşü: Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor" programı, bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Geçen yıldan daha kalabalık ve daha coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdik. İnşallah Ayasofya'da kıyamete kadar özgürce ibadet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen program kapsamında binlerce vatandaş, Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve pankartlarla toplanan katılımcılar, akşam namazının ardından sloganlar eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüdü. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, milletvekilleri, ilçe başkanları, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öte yandan yürüyüş yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Turistler telefonlarla yürüyüş anını ölümsüzleştirdi.

Beyazıt Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Ayasofya Meydanı'nda sona erdi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklaması gerçekleştirildi.

"Şanlı tarihimizi unutmayacağımıza, unutturmayacağımıza söz veriyoruz"

Basın açıklamasını yapan AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, "Bizler inanıyoruz ki Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması, sadece geçmişe ait bir kazanım değil; geleceğe bırakılmış büyük bir medeniyet emanetidir. Bu emanetin en güçlü muhafızları; tarihini bilen, köklerine bağlı, medeniyet iddiasını omuzlayan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği ideallere inanan AK Gençlik olacaktır. Bu nedenle bugün buradan,Biz, bu kutlu mabedin gölgesinde toplanan gençler olarak;Fatih Sultan Mehmet Han'ın emanetine sadakatle sahip çıkacağımıza,Ayasofya'yı fethin mührü, medeniyetimizin sembolü ve milletimizin şerefi olarak yaşatacağımıza,Ezan dinmesin, bayrak inmesin diye var gücümüzle çalışacağımıza,Şanlı tarihimizi unutmayacağımıza, unutturmayacağımıza, aziz milletimiz önünde söz veriyoruz." diye konuştu.

"Zincirler milletimizin kalbinden ve zihninden kırıldı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise konuşmasında Ayasofya'nın yalnızca bir ibadet mekanı olmadığını, aynı zamanda medeniyet yürüyüşünün en önemli sembollerinden biri olduğunu ifade etti.

Uzun yıllar "Zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın" sloganının atıldığını hatırlatan Büyükgümüş, "O zincirler Ayasofya'nın üzerinde değildi; milletimizin kalbinde ve zihnindeydi. Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu zincirler de kırılmıştır." ifadelerini kullandı.

"Ayasofya'da kıyamete dek özgürce ibadet edeceğiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise yürüyüşün geçen yıla göre daha yoğun katılımla gerçekleştirildiğini belirtti.

Gençlik Kollarının öncülüğünde binlerce gençle birlikte Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade eden Özdemir, "Milletimizin bu karara duyduğu sevincin her geçen yıl artarak devam ettiğine şahitlik ediyoruz. Geçen yıldan daha kalabalık ve daha coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdik. İnşallah Ayasofya'da kıyamete kadar özgürce ibadet etmeye devam edeceğiz."dedi.

"Ayasofya medeniyet davamızın ebedi mührüdür"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş de Ayasofya'nın milletin tarihine vurulmuş en güçlü mühürlerden biri olduğunu belirterek, "Bizler bu şanlı mirasa sahip çıkmaya ant içmiş bir gençliğiz. Ayasofya'nın kubbesinden yükselen ezan, bu milletin tarihine vurduğu mührün sesidir." dedi.

İbiş, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, gençliğin bu mirasa sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Program, yatsı namazının Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınmasının ardından sona erdi.

Etkinlik sonrasında Almanya'da geldiğini ve bu etkinliği gördüğü için çok duygulandığını belirten Zeynel Şahin, "Frankurt'ta yaşıyorum Almanya'dan geldim bugün İstanbul'daki ilk günüm. Bu duygusal anı görmek benim için çok büyük bir şeref. Müslümanların bir arada olduğunu görmek benim için çok güzel. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok duygusal anlar bunlar." diye konuştu. - İSTANBUL