AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Çorum gündemini işe alım ayrıntılarıyla meşgul etmeyin - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Çorum gündemini işe alım ayrıntılarıyla meşgul etmeyin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Çorum gündemini işe alım ayrıntılarıyla meşgul etmeyin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, Çorum İl Özel İdaresi'ne işçi alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

05.08.2024 16:47
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ERKAN KARACA

(ÇORUM) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, Çorum İl Özel İdaresi'ne işçi alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin "Ne torpili, ne arar torpil? Böyle küçük ayrıntılara takılıp, niyetleri hiç üzüm yemek olmayan, bağcıyı dövmeye yönelik olan gündemlerle Çorum meşgul olmasın. İşe alındığı söylenen çocuklar da muhtaç" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yaptı. 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Yaptığınız işi 'küçük, siyasette işte bize verilmiş bir noktada bir görev yapıyoruz. Hasbelkader vazifemizi burada iyi yaparsak, inşallah eksiksiz bu işi tamamlamış oluruz' gibi bakmayın hadiseye. Olay büyük ve büyük olayın büyük kişilikleri büyük kimlikleriyiz bizler. AK Parti'nin neferleri, AK Parti mefkuresine inanmış siz değerli kardeşlerim. Biz 31 Mart 2024 seçimlerini geride bıraktık. Çorumumuzda üç aşağı beş yukarı elde ettiğimiz sonucu yeterli görmüyoruz. Daha iyi sonuçlar almalıydık. Daha iyi sonuçlar almanın ki önümüzdeki süreçteki gireceğimiz, milletimizin önüne çıkacağımız yeni imtihanlarda, yeni sınavlarda mutlaka geçmişte yaptığımız eksik ve hataları telafi ederek çıkacağız.

Bizim içerimizdeki birlik ve beraberlik, özellikle teşkilat yöneticileri ile yerel yönetici arkadaşlarımızın el ele tutuşmuşluğu, özellikle ağız tadımız, AK Parti siyasetinin bütün figürlerinin beton gibi, taş gibi birbirinden ayrılmaz bir parça gibi duruşları kimi sevindirir, bizim dostlarımızı sevindirir. Kimi üzer bizim düşmanlarımızı üzer."

"Çorum gündemini işe alım ayrıntılarıyla meşgul etmeyin"

ANKA Haber Ajansı muhabirinin "Çorum'da İl Özel İdaresi'ne geçtiğimiz günlerde bir işçi alımı oldu. İşçi alımlarına bin 800'ün üzerinde başvuru yapıldı. Bu süreçte il başkanın şoförüyle AK Parti'de çaycılık görevi yapan kişilerin işe girdiğine dönük iddialar çıktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu cevaplayan Yılmaz, şu şekilde konuştu:

"Ben size bir şey söyleyeyim mi yazık. Çorum resmin büyüğüne baksın. Böyle küçük ayrıntılara takılıp, niyetleri hiç üzüm yemek olmayan, bağcıyı dövmeye yönelik olan gündemlerle Çorum meşgul olmasın. Çorum resmin büyüğüne baksın. Yazık. İşe alındığı söylenen çocuklar da muhtaç. İhtiyacı olan insanlar."

"İşe alımlarda hakkıyla işe girmek yerine torpille işe alımlar oldu mu" sorusu üzerine Yılmaz, "Ne torpili ne arar torpil, siz bunlarla uğraştığınız sürece benim demin anlattıklarımın değerinin yokmuş gibi bir şey çıkar. Ne olur, resmin büyüğüne bakın. Resmin büyüğüne bakın. Rica ediyorum sizden. Yok Ahmet alınmış, Mehmet alınmış, yazık. Çorum'da büyük bir enerji var. Bakın bu enerji 2 milyar dolar ihracata dönük Çorum dolu dizgin koşuyor. Bu tür unsurları yapanlar, Çorum'un enerjisini olumsuz etkilemek, Çorum'da moralleri bozmaya yönelik fırsatı değerlendiriyorlar. Bunlara alet olmayın" dedi.

Kaynak: ANKA

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