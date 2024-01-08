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AK Parti İl Başkanları Toplantısında Mahalli İdareler Seçimleri Ele Alındı - Son Dakika
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AK Parti İl Başkanları Toplantısında Mahalli İdareler Seçimleri Ele Alındı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 81 il başkanının katıldığı toplantıya katıldı. Toplantıda, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin ele alındığı ve aday belirleme sürecinin devam ettiği belirtildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, tüm adayların halk tarafından karşılığı olan kişiler olacağını ifade etti.

AK Parti İl Başkanları Toplantısında Mahalli İdareler Seçimleri Ele Alındı
08.01.2024 - 12:07,
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 81 il başkanının katıldığı toplantıya katıldı.

Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında il başkanları toplantısı telekonferans sistemi üzerinden katıldı. 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin ele alındığı toplantıda aday belire sürecinin devam ettiği belirtildi. Kandemir, başta büyükşehirler olmak üzere tüm adayların halk tarafından karşılığı olan kişiler olacağını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanları Toplantısında Mahalli İdareler Seçimleri Ele Alındı - Son Dakika
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