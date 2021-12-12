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AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı - Son Dakika

AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı

12.12.2021 12:26
AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımlarıyla yapılan İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in katılımlarıyla yapılan İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı. İlk olarak Pasinler ve Köprüköy'den başlayan İlçe Danışma Meclisi Toplantılarında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak problemlere çözüm aranıyor.

İlk toplantı Pasinler'de yapıldı

İlçe Danışma Meclisi Toplantılarına ilk olarak Pasinler'de start verildi. Pasinler'de düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Gençlik Kolları İl Başkanı M. Gökberk Kocaaliler, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, AK Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Pasinler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Savaş Kurt, Pasinler İlçe Kadın Kolları Başkanı Kübra Kobaza, İlçe Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları ve İlçe Delegeleri katıldı.

Pasinler İlçe Danışma Meclisi Toplantısının ardından Köprüköy'e geçen Başkan Öz ve beraberindekiler, burada yapılan toplantıya katıldı. Köprüköy İlçe Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Gençlik Kolları İl Başkanı M. Gökberk Kocaaliler, Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik, AK Parti Köprüköy İlçe Başkanı Rıdvan Aras, Köprüköy Belediye Başkanı Osman Belli, Köprüköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Kızıltaş, Köprüköy İlçe Kadın Kolları Başkanı Ümran Haktan, Köprüköy İlçe Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Başkanları ve İlçe Delegeleri katıldı.

Öz: Meclisin amacı sağlıklı iletişim kurmak

Pasinler ve Köprüköy İlçe Danışma Meclisi toplantılarının ardından bir değerlendirmede bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, amaçlarının sağlıklı bir iletişim ağı kurarak sorunları yerinde ve zamanında tespit ederek çözüme kavuşturmak olduğunu söyledi.

İlçe Danışma Meclisi toplantılarının sorunların tespitinde önemli bir aşama olduğunu kaydeden Başkan Öz, şunları söyledi:

"Kurulduğu günden beri hizmet siyasetini savunan ve bu doğrultuda hareket eden AK Parti, gücünü milletiyle ve teşkilatlarıyla kurduğu sürekli iletişim ve istişareden alıyor. Milletine efendi değil hizmetkar olmayı kendine düstur belirleyen liderinin izinden yürüyen teşkilatlarımız, yerelden genele kadar istişareye önem vermekte ve bunu düzenli olarak yapmaya özen göstermektedir. Bunun sonucu olarak bu yılda İlçe Danışma Meclisi Toplantılarımızı başlatmış bulunmaktayız. Bugün ilk olarak Pasinler İlçe teşkilatımızla buluştuk. Daha sonra Köprüköy İlçe Teşkilatımızı dinledik. Hükümetimizin yaptığı yatırımları ve sonuçlarını değerlendirme fırsatını bulduğumuz toplantımızda yapılacak yatırımları ve ilçede yaşanan sorunları da ele aldık. Teşkilatımızca belirlenen sorunları not ettiğimiz gibi çözüm adına neler yapabileceğimizi de birlikte masaya yatırdık. Pandemiye rağmen hem yapılan yatırımlarda hem yapılacak olan yatırımlarda önemli bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. İlçe teşkilatlarımızca dile getirilen sorunları da not ettik. Bu notlar doğrultusunda milletimizin huzuru ve refahı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Pandemiye ve ekonomik savaşa rağmen hizmet kervanı aksamadan yoluna devam etmektedir ve bu rotadan asla taviz verilmeyecektir."

Sekmen: Tüm imkanlarımızla seferber olduk

Pasinler ve Köprüköy İlçe Danışma Meclisi toplantılarının ardından bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise verimli bir günü geride bıraktıkların belirterek, "Hem Pasinler'de hem Köprüköy'de yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatını da yakaladığımız toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak sorunları tespit etmeye çalıştık. Hükümetimizin Türkiye genelinde doğu ve batı ayrımı yapmadan her yere eşit şekilde yönlendirdiği yatırımlardan halkımızın belirli bir memnuniyeti zaten var. Pasinler ve Köprüköy'de de bu memnuniyeti yakından müşahede etme fırsatı bulduk. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Bugüne kadar sulama kanalları, göletler, istinat duvarları, canlı hayvan pazarları ve asfalt gibi birçok hizmeti ilçe belediyelerimiz ile birlikte yürüterek, sorunların çözümünde önemli bir rol oynuyoruz. Bugün de İlçe Danışma Meclisimizde sorunların tespitine ve çözüm noktasında neler yapabileceğimize dair görüş alışverişinde bulunduk. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya ve büyük Türkiye hedefine, hizmet siyasetinden taviz vermeden yürümeye devam edeceğiz." dedi. - ERZURUM

AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı
AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı
AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı
AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantıları başladı - Son Dakika


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