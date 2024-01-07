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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz•
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: "İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. İstanbul'un her anında yanında olacağız. İhmalkarlık dönemi bitecek. Enerjimizi İstanbul için harcayacağız. Biz kendimiz için değil, İstanbul için çalışacağız. Laf değil iş üreteceğiz." - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da riskli yapıları ortadan kaldırmak için çalışacak - Son Dakika