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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy esnafını ziyaret etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu ve İstanbul'da dönüşüm ofisleri açacaklarını belirtti. Depreme hazırlık ve çevre koruma konularına vurgu yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy esnafını ziyaret etti
23.01.2024 - 17:55,  Güncelleme: 18:13
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy esnafını ziyaret etti. İstanbul'da 39 ilçede dönüşüm ofisleri açacaklarını belirten Kurum, "En büyük önceliğim İstanbul'u depreme hazırlamak, olası depremlere hazır olmak. Yeter ki milletimiz dönüşmek istesin" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bakırköy'de esnaf ziyaretlerinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Dershaneden dönen gençlere başarılar dileyen Murat Kurum'a esnaf ziyaretinde AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir eşlik etti. İstanbul'da 39 ilçede dönüşüm ofisleri açacaklarını belirten Kurum, "En büyük önceliğim İstanbul'u depreme hazırlamak, olası depremlere hazır olmak. Yeter ki milletimiz dönüşmek istesin" dedi.

Elazığlı olduğunu belirten ve "Elazığ'a çok hizmetiniz oldu" diyen esnafla sohbet eden Murat Kurum, "Elazığ'ın fahri hemşehrisiyim" şeklinde konuştu.

Geri dönüşüm için atık yağları topladığını belirten Kurum, "Sizin bize desteğiniz var. Bizde doğayı korumak için çalışıyoruz" diyen vatandaş ile sohbet ederek, "Çevrecilik ne kadar önemli vatandaşımız söylüyor. Çevrecilikten anlamayanlar bizim çevre yatırımlarımızı bırak devam ettirmeyi, geri söküyorlar" diyerek mevcut Büyükşehir Belediyesi'nin iptal ettiği "Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi" projesine atıfta bulundu.

Bir çocuğa oyuncak kepçe hediye eden Kurum, "Bununla İstanbul halkının sorunlarını çözmek için çalışacaksınız. Metrolar yapacaksınız" dedi.

Tüm enerjilerini İstanbul'a vereceklerini söyleyen Kurum, "Seçim sonrasında da seçim öncesi gibi sahada olursunuz inşallah" şeklinde konuşan bir vatandaşa da, "5 yıl bakanlık yaptım. 81 ile gittim. Her afette, selde vatandaşımızın yanında oldum. Söz verdim, sözümü tuttum" sözleriyle yanıt verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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