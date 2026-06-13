AK Parti İstanbul Milletvekilleri Saha Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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AK Parti İstanbul Milletvekilleri Saha Çalışmalarını Sürdürüyor

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Saha Çalışmalarını Sürdürüyor
13.06.2026 09:35
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AK Parti İstanbul milletvekilleri, Bağcılar, Beyoğlu ve Sultanbeyli'de vatandaşlarla buluştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinesinde sürdürülen saha çalışmaları kapsamında AK Parti İstanbul milletvekilleri bu hafta Bağcılar, Beyoğlu ve Sultanbeyli'de vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinesinde sürdürülen saha çalışmaları kapsamında ilçe teşkilatlarıyla birlikte semt pazarlarını ziyaret eden milletvekilleri, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talep, öneri ve beklentileri dinledi. Pazar ziyaretlerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan milletvekilleri, hem alışveriş yapan vatandaşlarla hem de pazarcı esnafıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul teşkilatlarının sahadaki en önemli önceliğinin vatandaşla doğrudan temas olduğunu belirten yetkililer, milletvekillerinin düzenli olarak İstanbul'un farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluşmaya devam ettiğini ifade etti.

Bağcılar, Beyoğlu ve Sultanbeyli'de gerçekleştirilen programlarda ulaşım, şehir yaşamı, yerel hizmetler ve mahallelerin ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılırken, vatandaşların ilettiği talepler de not alındı.

STK'lara, esnafa ve vatandaşların evlerine de ziyaretler gerçekleştiren milletvekilleri, ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında teşkilat mensuplarıyla istişarelerde bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in koordinesinde sürdürülen saha programlarının önümüzdeki haftalarda da İstanbul'un farklı ilçelerinde devam edeceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti İstanbul Milletvekilleri Saha Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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