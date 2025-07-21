AK Parti İzmir İl Başkanı’ndan Belediyeye Proje Eleştirisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başta Opera binası olmak üzere yıllardır tamamlayamadığı projeleri eleştirerek, "Güzel İzmir'imiz ne yazık ki bitirilemeyen projeler mezarlığına döndü" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bitiremediği projeler üzerinden yüklendi. Başkan Saygılı, yaptığı açıklamada, "Yerel yönetimin elinde yarım kalan hayallerin şehri, İzmir Güzel İzmir'imiz ne yazık ki bitirilemeyen projeler mezarlığına döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan; Karşıyaka Mavişehir'de yıllardır bir beton yığını olarak kendi haline terk edilen Opera Binası, bir sanat merkezi olacaktı, şimdi bir utanç abidesi. Halkapınar Yeraltı Depolama Tesisi projesi 2016'da başladı. İki güvenlik görevlimizi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Peki ya proje? Hala tamamlanamadı. Buca Onat Tünel, 10 yıldır bir tünel bitmedi. Bitmediği gibi yapımı sırasında evleri zarar gören mağdur vatandaşlarımız çözüm bekliyor. Şirinyer Parkı Sosyal Tesisleri, 2017'den bu yana projelendirme aşamasında. 8 yılda projeyi çizdiniz, uygulama kaç yılı bulur, düşünmek bile istemiyoruz. Maalesef bir önceki dönemin başladım bitiriyorum dediği, Karşıyaka'daki 75 bin m2 Flamingo Parkı'na tek bir çivi çakamadı. Yine Tunç Beyin büyük vaatlerle ortaya koyduğu Buca'daki Portakal Vadisi projesi tamamlanamadı, çürümeye terk edilmiş. Yeşildere EXPO alanı, "EXPO yapacağız" diye halkı umutlandırdılar, birçok insan evinden, yerinden oldu. Şimdi ne EXPO var, ne çözüm. İzmir hizmet bekliyor. İzmir yarım kalan değil, tamamlanan projeler istiyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR