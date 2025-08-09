AK Parti Kadın Kolları Toplandı

AK Parti Aziziye İlçe Kadın Kolları Teşkilatı, ilçe teşkilat binasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez Teşkilat Başkanı Tülay Kaynarca, AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Fatma Öncü, AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir, Aziziye Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aydın ile mahalle temsilcileri katıldı.

Kadınların sorun ve taleplerinin ele alındığı toplantıda, Tülay Kaynarca, parti teşkilatlarının sahadaki çalışmalarının önemine değinerek, "Kadınlarımız, siyasetin ve toplumsal hayatın her alanında daha fazla görünür olmalı. Güçlü teşkilatlar, güçlü kadın kadrolarıyla mümkün olur" dedi.

Av. Fatma Öncü ise, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer alması için yürütülen projelerden bahsederek, "Kadınlarımızın hem aile hem toplum içindeki konumunu güçlendirmek, hepimizin ortak hedefidir. Erzurum, genç ve kadın istihdamında Türkiye'de ilk sıralarda yer almaktadır. Siyaset, kadınların sesi ve gücüyle daha da anlam kazanır" ifadelerini kullandı.

Soru-cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi. - ERZURUM